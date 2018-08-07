Бруклин Бекхэм попробует себя в качестве модельера

Последние полгода 19-летнего Бруклина Бекхэма нещадно мотает из стороны в сторону: он успел разорвать многолетние отношения с Хлоей Морец , сменить как минимум трех девушек, бросить учебу на курсах фотографии в нью-йоркском колледже и вернуться домой в Лондон. С колледжем вышло удивительнее всего: как мог Бруклин вот так запросто отказаться и от престижного заведения, и от стажировки у одного из гуру его самого любимого на свете занятия?

Впрочем, друзья Бекхэма утверждают, что фотографию он отнюдь не разлюбил — просто решил переключиться на другое дело, а там время покажет. Бруклин уже подписал контракт с онлайн-магазином BooHooMan, для которого готовится создать свою первую коллекцию одежды, причем сумма сделки составила 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Говорят, Вики не нарадуется тому, что любимый старший сын наконец дома, и охотно помогает ему советами, пока парень ищет себя. Что же, даже если Бруклина не ждет громкий успех в мире моды, интерес ему точно обеспечен — с такой-то мамой!

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