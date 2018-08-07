Шесть летних образов для офиса, которые будут копировать ваши коллеги

Цветной брючный костюм

Костюм Versace, цена: ок. 40 000 руб. ; рубашка Tom Ford, цена: 30 000 руб. ;

туфли Sergio Rossi, цена: 40 000 руб. ; сумка Prada, цена: 125 000 руб. ;

колье Marni, цена: 20 000 руб. ; солнцезащитные очки Jimmy Choo, цена: 29 000 руб. Летом черный брючный костюм смотрится слишком скучно и официально. Чтобы соблюсти строгий дресс-код, можно сделать выбор в пользу светло-серого костюма мужского кроя. Визуально он сделает фигуру хрупкой, но в то же время подчеркнет ваш деловой настрой. Если же начальство позволяет чуть-чуть отступить от правил летом, то отличной идеей станет костюм нежно-голубого оттенка. Его лучше всего носить с белой рубашкой прямого кроя, черной сумкой-тоут и классическими лодочками, чтобы уравновесить основной игривый цвет. Главное правило: не сочетать летний костюм для офиса с неформальной блузкой слишком яркого цвета или украшенной крупными узорами. Черные джинсы

Жакет Stella McCartney, цена: 90 000 руб. ; блузка MICHAEL Michael Kors, цена: 6 000 руб. ;

джинсы Levi’s, цена: 5 500 руб. ; туфли Hogl, цена: 6 000 руб. ; часы Fendi, цена: 90 000 руб. ;

сумка Salvatore Ferragamo, цена: 100 000 руб. В офис с умеренно строгим дресс-кодом можно надеть джинсы. Безошибочный выбор для делового стиля в летней одежде — черные джинсы без потертостей и декора, светлая блузка и белый блейзер. Образ украсят часы на металлическом ремешке и светло-серая сумка-сэтчел. Что касается обуви, то можно остановиться на лаковых бежевых лодочках на невысоком каблуке или оксфордах. Чтобы соблюсти дресс-код и выглядеть стильной, подберите к черным джинсам блузку в монобрендовом магазине Sportalm. Здесь представлены эксклюзивные модели одежды на любой вкус и для любого повода.

Блуза «Фрозен», от 18 000 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Блуза «Ямми», 9 810 руб. со скидкой 46%,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Клетчатая рубашка

Юбка Arma, цена: 20 000 руб. ; жакет Tagliatore, цена: 16 000 руб. ; рубашка Marc Jacobs, цена: 27 000 руб. ;

туфли Antonio Barbato, цена: 15 000 руб. ; кольцо Chloe, цена: 15 000 руб. Клетка — один из самых актуальных подиумных трендов. И она отлично вписывается в деловой гардероб. Черно-белую рубашку стоит примерить с юбкой-карандашом и накинуть на плечи красный жакет. Образ завершат туфли с Т-образным ремешком на среднем каблуке и крупное золотое кольцо необычной формы. Идеальный комплект для этого образа вы найдете в дизайнерском бутике Ianis Chamalidy. Черную юбку-карандаш с экстравагантным запахом сочетайте с любой белой рубашкой, а сверху накиньте двубортный жакет.

Жакет Ianis Chamalidy, от 39 000 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36 Юбка Ianis Chamalidy, от 17 200 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36 Удлиненные кюлоты

Топ Joseph, цена: 18 000 руб. ; кюлоты MSGM, цена: 18 000 руб. ; туфли Saint Laurent, цена: 35 000 руб. ;

сумка Furla, цена: 24 000 руб. ; солнцезащитные очки Jimmy Choo, цена: 14 000 руб. Гардероб современной бизнес-леди выглядел бы скучно без темно-синих или черных кюлотов. Эта модель брюк выглядит достаточно строго, но в то же время элегантно. Свободный крой позволяет чувствовать себя в них комфортно и непринужденно даже в жару. Лаконичный офисный лук с кюлотами можно составить при помощи атласного топа и замшевых лодочек благородного оттенка. Кюлоты для офиса вы можете приобрести в магазине дизайнерской одежды Michal Negrin. Строгие черные подойдут для важных переговоров, а кюлоты с лаконичными узорчатыми полосами и цветастым поясом скрасят пятничный рабочий день.

Кюлоты «Лина», от 13 950 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Кюлоты «Кадот», от 31 450 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Брюки с бантом

Брюки Eleventy, цена: 11 000 руб. ; топ Joseph, цена: 13 000 руб. ; туфли Gianvito Rossi, цена: 30 000 руб. ;

очки Tom Ford, цена: 16 000 руб. ; папка MICHAEL Michael Kors, цена: 15 000 руб. Такая романтичная деталь, как бант, может быть вполне уместна в офисе. Например, бант может быть элементом пояса на чиносах. В дуэте с атласным топом эти брюки смотрятся в меру сексуально и в то же время достаточно сдержанно. А вместо сумки можно взять с собой папку-клатч для ноутбука. Очки в строгой оправе подчеркнут серьезность и умение принимать сложные решения. Геометричный принт

Топ Derek Lam, цена по запросу; часы Fendi, цена: 55 000 руб. ; юбка Antonio Marras, цена: 40 000 руб. ;

босоножки Stuart Weitzman, цена: 35 000 руб. Разнообразить офисные будни просто, если надеть юбку или платье с геометричным принтом: крупной клеткой, небольшими ромбами, овалами. Главное условие: топ должен быть однотонным. В зависимости от строгости дресс-кода можно надеть либо туфли-лодочки, либо минималистичные босоножки. Запястье украсит классическая модель часов на кожаном ремешке. Лето в офисе:

Как одеться в офис стильно, ярко и легко 9 стильных комплектов, в которых вы будете неотразимы 5 летних образов, которые заставят коллег вам завидовать