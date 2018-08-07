Всё про дресс-код на рабочем месте!

Если вам не все равно, в чем можно и в чем нельзя ходить на работу, добро пожаловать в наш двуликий мир под названием #БОНТОН#МОВЕТОН. Каким должен быть идеальный деловой костюм? Есть ли поблажки в кодексе офисной одежды в жаркое время? Что делать, если официально дресс-код нигде не прописан? А не стереотипы ли это и предрассудки? Словом, сегодня — все про офисный стиль одежды! После глубокого погружения в тему дресс-кода на работе, как обычно, узнаем о нормах ношения одежды в офисах агентств и компаний на нашем рынке! ДРЕСС-КОД в офисе: стереотипы, правила, случаи на рынке и тренды Данные Superjob говорят о том, что отсутствие дресс-кода — это серьезное конкурентное преимущество компании в глазах соискателя, особенно соискателя-миллениала. Опрос среди работающих россиян показал, что определенный рабочий стиль в одежде соблюдают 39% респондентов. Однако это вовсе не значит, что оставшимся 60 процентам живется легче. Стереотипы Есть определенные стереотипы, на которые не влияет даже погода. Если летом вам позволено сменить брюки на шорты, то вы точно не доктор. Потому как, отправляясь к врачу, мы ожидаем увидеть человека в белом халате, но никак не в шортах и футболке. Аналогично и с другими профессиями. Доверите ли вы свои сбережения банку, сотрудница которого сидит перед вами в ультракоротком платье? Бывает и так: дресс-кода вроде бы нет, но у руководства свое есть видение того, как должен выглядеть сотрудник его компании. И иногда это видение не сильно отличается логикой. Байки про дресс-код и начальников-самодуров Каблук под запретом Когда природа не наградила статным ростом, начальник-самодур может запросто лишить вас удовольствия носить в офис обувь на каблуках. Этот случай реален. Но если здесь причина запрета хотя бы очевидна, то бывают и весьма нелогичные случаи. Колготки В одной компании ввели запрет на капроновые колготки плотностью больше 40 ден (Как это проверяли, лучше не представлять, но работало). А в другой фирме за их отсутствие лишали премии. Есть и такие своды дресс-кодов, где прописано все, вплоть до того, как часто необходимо подстригать кончики волос при длине ниже плеч, и какова должна быть длина ногтей. Случай реальный. Цвет неудачи Один горе-начальник запретил в офисе зеленый цвет, так как наивно полагал, что именно он приносит убытки его компании. Отказывали и зеленоглазым соискателям. Веган не одобряет Директор-веган (мы ничего против не имеем, спокойно!) заявил, что в офис никто не должен приходить в кожаных изделиях. Ведьм не принимаем! А еще бывало такое, что однажды сотрудница блондинка перекрасилась в рыжий и получила предупреждение от руководства. Аргумент: все рыжие — ведьмы. Луна в пятом доме У вас когда-нибудь спрашивали на собеседовании знак зодиака? Есть история, где штатный (!) астролог давала рекомендации по оптимальному сочетанию цветов в одежде в зависимости от звезд. Список странных требований к внешнему виду сотрудников можно продолжать бесконечно. Стоит только погуглить. Но давайте от баек перейдем к правилам! Правила и виды офисного дресс-кода Как выглядеть в офисе «по-своему» и в то же время вписаться в установленный компанией дресс-код? Что такое идеальный деловой костюм? Как выглядеть на пять с плюсом на очень важных переговорах? Как своим видом передать успех компании, которую вы представляете? Приведем основные схемы, которые помогут с ответами на эти вопросы. 1. Деловой стиль Это самый строгий и элегантный вид дресс-кода. Его можно встретить в банках, в сфере страхования и на высших постах в менеджменте. Здесь установлены очень жесткие рамки в выборе одежды. Деловой стиль Бонтон для сильной половины человечества (далее СПЧ): В основе образа делового мужчины — идеально сидящий костюм, начищенная обувь и незаменимые детали. Классический темный костюм с белой рубашкой и галстуком. Галстук обязателен. О его длине можно говорить часами, но истина одна — до середины ремня. Всего сантиметр, и вы в пролете! Расцветка галстука «дружит» с цветом рубашки, а его фактура — с материалом костюма. Толщина галстука зависит от плотности костюма. Чем толще его ткань, тем шире галстук, и наоборот. Уделите внимание носкам. Подбирая пару, включите свет поярче, чтобы видеть, подходят ли они по цвету к обуви или костюму. Классические туфли из кожи темных оттенков или оксфорды. Портфель также темных оттенков. Моветон для СПЧ: Рубашки с коротким рукавом не способствуют созданию имиджа успешного человека и выбиваются из делового стиля. Никаких джинсов и даже брюк-чинос, никаких ярких носков и неумело повязанного галстука — не подавайте признаков отсутствия вкуса, раз уж влезли в деловой костюм и ведете диалог о хорошей сделке! Плохо, когда туфли светлее брюк и носков. Плохо, когда ваш портфель не пропорционален вашему росту. Например, слишком большой. Если это, конечно, не ваш инвестиционный портфель. =) Советы мужчинам от эксперта моды: Елена Дудина Директор моды Cosmopolitan К счастью, со времен разработки свода правил много воды утекло, и обязать вас носить жилет под пиджак уже никто особо не стремится, хотя прекрасная половина человечества до сих пор утверждает, что костюм-тройка смотрится куда более солидно. Цвета: черный, темно-синий, темно-серый, темно-коричневый. Чем светлее тон ткани, тем более неформальным считается костюм! Если встреча действительно деловая, а клиент серьезный, то мужчина должен быть в строгом костюме-двойке глубокого оттенка синего, серого, коричневого или черного, рубашке на 10−15 тонов светлее костюма или классической белой сорочке. В галстуке в тон костюма и классических начищенных ботинках, чей цвет не спорит с костюмом. Хотите креатива — отрывайтесь на галстуках. Но тоже в меру, яркий однотонный галстук интересной фактуры и ширины — вот максимум, который позволит вам строгий офисный дресс-код. Психоделические ромбы и уж тем более принты с героями из любимых комиксов и мультфильмов, как не жаль, приберегите для Хеллоуина. Отдельная тема — носки! Во-первых, их не должно быть видно. Во-вторых, тут как с галстуками, никаких ярких цветов, активных полосок, жизнеутверждающих цветов первой незабудки и прочих подростковых вольностей. Если вы хотите произвести нормальное впечатление, оставьте дурачество за стенами офиса! Кстати, про носки! Канадский премьер Трюдо, похоже, думает, что смешные и необычные носки — это признак успеха. И правда, с таким аксессуаром окружающие будут воспринимать вас иначе. Ведь запредельно интересно попасть в внутренний мир человека в носках с Чубаккой или уточками! А казалось бы, просто носки… Бонтон для прекрасной половины человечества (далее ППЧ): Путь к соблюдению делового стиля прекрасной половины человечества еще более тернист. Подчеркнуть свои достоинства и не выйти за рамки этикета — дело подчас нелегкое. Для женщин в бизнесе, при всей красоте ног, мини-юбки — стопроцентное табу. Облегающая и полупрозрачная одежда — туда же! Яркие, броские ткани — туда же! Идеальным нарядом станет строгий классический брючный или юбочный костюм прямого кроя или платье-футляр. Можно сделать легкий акцент на талии, выбрав не прямоугольный, а X-образный силуэт. О длине юбки: все, что вы можете себе позволить в рамках этого дресс-кода — слегка открытые колени. Предпочтения отдаются блузкам классического белого цвета, можно выбрать в пастельных тонах. Вообще: имейте в образе один базовый цвет и один-два акцента. И летом, и зимой обязательны колготки. Их отсутствие грозит пятном на репутации! Шпильки и открытые носы оставьте на другие случаи. Лодочки в цвет костюма — вот беспроигрышный вариант для бизнес-леди. Макияж и прическа — немаловажные пункты. Главные критерии — строгость и стиль. Нюдовый мейкап с легкими румянами и убранные в пучок волосы — таков образ деловой женщины. Моветон для ППЧ: Под знак «моветон» попадает все — от ярких летних платьев до принта на чулках или их (чулков) отсутствие. Обувь без каблука — тоже плохо. Балетки оставьте для прогулок. Советы женщинам от эксперта моды: Елена Дудина Директор моды Cosmopolitan Деловой дресс-код для женщин разработан специально для того, чтобы не слишком выделяться на фоне офисных служащих противоположного пола, но в то же время не стирать гендерные грани… Так что в классическом понимании, ваш костюм должен быть все-таки с юбкой-карандаш, ниже колена. Дальше оцениваются только общие пропорции: силуэт, посадка костюма, его качество, цвет. Да-да, с одной стороны у нас куда более разнообразная цветовая палитра, с другой — риск провала куда выше. Если сильно обобщать, не носите в офис слишком яркие оттенки, чересчур сложные по выделке и рисунку ткани и оставьте все рюши, кружева и прозрачные ткани дома. Кроме того, нам нельзя демонстрировать белье контрастных цветов, его детали (да-да, лямки, в том числе прозрачные, абсолютно не допустимы) Все просто: если хотите прослыть акулой бизнеса, никакой публичной демонстрации, вы же не активист движения за свободу женщин в годы его расцвета. Отвоевывайте свои права делами, а не «эпатажными» выпадами в виде черного белья в тандеме с белой блузой. Идеальный вариант, если женщина придет на встречу в костюме-двойке с юбкой (брюками) или строгом платье-футляре с закрытыми руками и юбкой на 10−15 см ниже колена. В классических лодочках на каблуке, высота которых не превышает 10 см. Волосы должны быть уложены и собраны. Голливудские локоны, увы и ах, оставляем для встреч с друзьями вне офиса. Пара слов об аксессуарах Считается, что все состоит из мелочей, поэтому даме стоит не забывать подобрать сумку под случай, а мужчине — часы и визитницу, например. Однако есть мнение, что эти правила можно отнести к устаревшим. За последние 6−7 лет аксессуары почти утратили свою важность. Ведь сегодня потенциального партнера не удивишь новой моделью смартфона, более того, выставление своего благосостояния напоказ может играть не на вашей стороне. Скромность, господа, никто не отменял! 2. Business casual (BC) Родился из слияния строго делового дресс-кода и демократичного casual. И если до распространения casual в серьезных компаниях мы еще не дошли, в отличие от родины Цукерберга, то BC активно набирает популярность. Этот стиль — набор четких правил для сотрудников серьезных корпораций. Позволяет одеваться удобно, элегантно и выглядеть презентабельно в любой ситуации. Конечно, в BC все немного проще. Business casual Бонтон для СПЧ: Мужчинам классический пиджак нужно заменить на менее строгий (вельветовый, твидовый спортивный) или на блейзер, кардиган или джемпер. Но это не самый обязательный элемент в стиле Business casual. Рубашки. Выбирайте жесткий воротничок. Классические бесформенные сорочки не подойдут. Лучше выбрать слегка приталенный силуэт, например, slim fit. Тяготейте к классическим тонам и расцветкам, чтобы держать дистанцию на пути к пижаме или «гавайской размахайке». Можно без галстука. Брюки — не классика, а скорее Chinos (чинос) темно-синего, серого или песочного цветов. Однако подбирайте не слишком зауженные модели. На ноги «оксфорды» или «классика», летом — мокасины — все благородных оттенков, сочетающихся с аксессуарами. Моветон для CПЧ: Джинсы, кроссовки. Кеды, теннисные туфли, сандалии и другая открытая обувь — также за бортом. Бонтон для ППЧ: Более легкомысленный, чем деловой, BC позволяет женщинам создать оригинальный и разнообразный гардероб. Здесь можно комбинировать предметы одежды, дополняя их аксессуарами и быть всегда «в своем настроении», а не вечно стальной Ангелой Меркель. Костюм, блузка с юбкой или платье до колена — выбирать вам! А можно и пиджак интересного кроя или кардиган в сочетании с брюками/юбкой и топом. Основа гардероба — серый, белый, черный, коричневый, уместна и полоска. Главное, сдержанные оттенки и неброские узоры. Делайте сбалансированные цветовые акценты, приглушая яркие места, например, благородным серым. Незаменимы телесные нейлоновые чулки или колготки, а также «лодочки» или не слишком высокие туфли. Моветон для ППЧ: Мини или макси, откровенное декольте, любые бретели, открытый живот и голые ноги. Яркие узоры, футболки, джинсы (особенно с отверстиями). Шлепанцы и босоножки. (Еще гуру стиля упоминают про ботфорты, хотя нам кажется, что они неуместны вообще нигде в пределах этой галактики!) 3. Smart casual Образ в этом «нарядно-повседневном» стиле представляет собой сочетание легкой элегантности и спорта. Smart от того и зовется умным, что сближает несочетаемые, на первый взгляд, понятия. А также дает возможность в одном и том же наряде зайти после офиса на вечернее мероприятие. Совсем не обязательно носить строгие костюмы с галстуком и рубашки, застегнутые на все пуговицы. Smart casual на пике популярности в молодых динамичных фирмах, так как дает свободу движения, сохраняя нарядность. Smart casual Бонтон для СПЧ: Презентабельно, но не строго. Центральная вещь в гардеробе мужчины — блейзер или кардиган, твидовый пиджак. Не менее важный элемент — рубашка, точнее много рубашек разных фасонов и цветов. Допускается расстегнутая верхняя пуговица (соответственно — можно без галстука). Футболки с небольшим вырезом идеальны под пиджак. Внизу джинсы или брюки-чинос спокойных оттенков. В летнее время уместны шорты, но не пляжные. Выбирайте обувь, напоминающую классику: броги (с перфорацией), лоферы. Носки могут быть цветными, но должны сочетаться с общей тональностью Моветон для СПЧ: Спорт — не значит, что можно треники (разве что вы — сам Шнуров С). Но и классических брюк со стрелками лучше избежать. Бонтон для ППЧ: Рубашка, свитшот, блузка, топ + юбка. Фасон и длину последней подбираем не только учитывая особенности фигуры, но и помним про длину (не выше 6 см от колена). Сюда же подойдут платья футляры. Брюки-чинос или джинсы (не в стиле «джинсы моего парня», помним). Низкая посадка — тоже не вариант. Как и различные украшения в виде страз, пайеток или аппликаций. Основа — базовые цвета + акценты. Допускаются яркие, идеально сидящие костюмы. Полоска, клетка и геометрия разнообразят спокойную палитру. Туфли-лодочки, туфли с открытым носком, босоножки или полуботинки, каблук в этой истории вовсе не требуется. Невероятно, но в этом случае наконец-то можно обойтись без чулок и колготок, если лето. Моветон для ППЧ: Чрезмерно яркие узоры, слишком пестрые вещи. Платья и юбки длины макси. Топы на тонких бретелях с открытым животом. Шлепанцы, сандалии. 4. Casual Подходит для офисной работы, которая не предполагает контакта с клиентами, или в креативных областях. В некоторых фирмах существует так называемая «пятница в стиле Casual», когда каждый может прийти на работу в обычной одежде. А у особо творческих такая пятница — 5 раз в неделю. Но даже в самом демократичном стиле есть правила и недопустимые вещи. Casual Бонтон для СПЧ: Мужчинам разрешено почти все! Позволим себе исключить совсем уж дырявые джинсы с бахромой. Здесь продолжает действовать принцип «оксюморона»: Джинсы. Пиджак. Кроссовки. Моветон для CПЧ: Да, не только шикарная бахрома, но и шлепанцы выходят за рамки самого демократичного, но все же стиля Casual. И по-прежнему нельзя тренировочные штаны с пиджаком и мокасинами. Не нужно. Не стоит! Бонтон для ППЧ: В основе удобство практичность и элегантность. Этот стиль очень облегчает поиск ответа на «гардеробные вопросы». Долой платья-футляры и юбки-карандаши. Свободу! Кардиганы и жакеты в прохладу. Рубашки, футболки, топы, майки спокойных гармонирующих цветов. Юбки разного кроя, брюки, джинсы разных фасонов. Колготки необязательны. На ноги лодочки, босоножки, аккуратные кроссовки. Моветон для ППЧ: Слишком глубокое декольте, прозрачные топы, очень короткие или юбки в пол, макси-платья и леггинсы — все еще под запретом. И главное — «кэжуал» у каждого возраста разный! Совет от автора: В новом коллективе не пытайтесь сразу выставить всю свою индивидуальность напоказ. Присмотритесь, как одеты ваши новые коллеги, попробуйте подстроиться под привычный для этого офиса стиль. Второй вариант — одеваться консервативно. Будьте скромнягой и раскрывайте вашу душу байкера постепенно. Лидеры мнений Что о дресс-коде думают те, кто ежедневно облегчает нам жизнь, создавая колонки о моде и стиле на страницах ведущих глянцевых журналов? Обратимся к лидерам мнений. GRAZIA: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление» Алиса Жидкова креативный директор, директор отдела моды GRAZIA Дресс-код — это определённая форма одежды, которая соответствует духу и специализации компании, в которой вы работаете. Часто то, как вы одеты, может повлиять на ход развития событий в переговорах и принятие важных решений. Коко Шанель говорила: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Поэтому при первой встрече особенно важно, как вы выглядите. Но и на следующих не расслабляемся! Дресс-код стал менее строгим. Но есть компании, в которых голые ноги действительно недопустимы. Чтобы не попасть под знак «моветон» в вопросе делового гардероба, я бы не рекомендовала носить слишком короткое, обтягивающее и открытое — ничто не должно отвлекать от профессиональной деятельности, ни вас, ни ваших коллег. Бонтон: Если вы юрист или финансист, вам не обойтись без строгих идеально сидящих костюмов, как брючных, так и с юбками. Если вы представитель творческой профессии, то дресс-код — это ваш личный вкус и стилистические предпочтения. Моветон: В моей практике нет плохих примеров дресс-кода. Прерогатива работы в фэшн-индустрии — его отсутствие. Скорее можно наблюдать отсутствие вкуса и уважения к окружающим. Например, колготки в +30 (глухие чёрные и бежевые с чрезмерной лайкрой), резиновые вьетнамки, слишком открытые спины и глубокие декольте, шорты, больше напоминающие нижнее белье. Cosmopolitan: «Латекс оставьте для карнавальной вечеринки!» Елена Дудина директор моды Cosmopolitan Нужно понимать, насколько строгий в компании дресс-код. Если речь идет о политике, бизнесе и тд, и тп, то, конечно, ни голых ног, ни кричащих принтов здесь быть не может. Если вы принадлежите к творческой интеллигенции, то тут можно многое позволить, даже пренебрегать самим дресс-кодом. Поблажки дресс-коду чужды, поэтому всем, кто вводит корпоративный дресс-код, стоит понимать, что необходимо предусмотреть раздельные раздевалки для мужчин и женщин, где сотрудники смогут сменить свои летние платья или зимние телогрейки на то, что соответствует правилам. Иначе есть все шансы, что сотрудники будут «мухлевать», что довольно быстро приведет к провалу… Бонтон — это белая блуза и юбка-карандаш спокойного оттенка, классические лодочки и собранные волосы уместны всегда и везде. А вот латекс оставьте для карнавальной вечеринки… Моветон: Если сильно обобщать, то не стоит носить глубокие декольте, вырезы, чулки в сетку, замысловатые принты, откровенные наряды, — в общем, все то, что смутит вас и в обычной жизни. А дальше частности, частности, частности. Случаи на рынке: Агентства Adventum: «Когда нет установленных правил игры, все превращается в хаос» Андрей Будаев HR-директор агентства performance-маркетинга Adventum В агентстве Adventum нет понятия дресс-кода, и допускается многое. Однако есть определенные табу на уровне «здравого смысла». Зимой, например, нужно всегда иметь сменную пару туфель или кроссовок на работе. Это гигиенично и опрятно. А вот летом здесь запросто можно встретить сотрудников в шортах, рассказывает HR-директор. Дресс-код влияет на восприятие самого себя. Когда руководитель приходит на встречу в костюме, то тон его голоса и подача информации меняются на более официальные. Если же он придет в футболке и рваных джинсах, то и поведение будет более расслабленным — casual. На моей практике был случай, когда сотрудница приходила на работу в латексе. Смотрелось это очень странно и наводило на размышления о том, зачем она это делает. Один из сотрудников каждый день приходил в разных футболках. Их было много, но со временем они изнашивались, появлялись дыры. Сам он не обращал на это внимание, но коллеги, а тем более клиенты, конечно, замечали. Однажды на выездной встрече с партнером мы увидели, что все сотрудники, приходя на работу, надевают тапочки. Так они хотят сохранить домашнюю атмосферу на работе. Этот подход необычен, но, к сожалению, неприемлем для компаний, плотно работающих с клиентом. Сергей Алексанин руководитель отдела медиапланирования агентства Adventum Для меня строгий дресс-код — сдерживающий фактор при выборе работодателя. У меня татуировка во всю руку. Я не стесняюсь ее показывать, и дресс-код в нашем агентстве позволяет это делать. Но, чтобы не отвлекать ей клиентов и коллег на встречах, я ношу рубашки с длинным рукавом. В жаркую погоду его длина может доходить до середины предплечья. Если в компании свободный дресс-код, это не значит, что нужно одеваться как попало. Выбор одежды должен соответствовать логике и здравому смыслу. Важно, чтобы не только агентство и коллеги создавали для тебя комфортную атмосферу. Нужно поддерживать ее, прислушиваться к мнению остальных. За частичку свободы самовыражения мы платим частичкой ответственности перед окружающими нас людьми. В Adventum летнее настроение и летние луки: RCG: «Тебе с первого взгляда должны начать доверять» Васелина Кухта Вице-президент Группы компаний RCG Начнем с того, что фирменный стиль RCG — шотландская клетка. А это, как минимум, про гордость и свободолюбие! А еще это Fashion. Все эти пазлы соединяются в одно целое и в подходе к внешнему виду сотрудников. Дресс-код есть, но достаточно гибкий. Готовясь к встрече с клиентом, мы, в том числе, обсуждаем наш внешний вид. Изучаем корпоративную культуру компании, в которую едем, и менеджеров, с которыми планируем встречу. К примеру, если мы едем в банк, то будем придерживаться более строгого стиля, а если в офис молодежного бренда — то оденемся в их стиле. Почему? Потому что первый контакт всегда визуальный, и он много значит для дальнейшего выстраивания отношений. Тебе с первого взгляда должны начать доверять, а то, как ты одет, напрямую дает подсознательный сигнал твоего соответствия ситуации, месту и людям, с которыми происходит взаимодействие. Также это показывает, насколько понимаешь бренд, с которым планируешь работать, близок ли он тебе. У меня в офисе есть несколько комплектов одежды для «экстренных» встреч, что не раз меня выручало. Элина Полухина HR-директор Группы компаний RCG За свою карьеру я успела поработать в компаниях как с дресс-кодом, так и вовсе без него. Помню, что для меня было большим стрессом сразу после официального стиля в одежде переходить на свободный дресс-код. В течение трёх месяцев мой гардероб полностью переменился, и сейчас мне уже трудно представить необходимость снова носить жакеты, юбки-карандаши и собирать волосы в пучок. Я думаю, что есть сферы деятельности, где дресс-код по-прежнему необходим. Это банки, госструктуры, возможно, нефтегазовые компании. Но я не вижу особого смысла в введении строгого официального дресс-кода для сотрудников рекламного агентства. Вообще наша корпоративная культура достаточно свободная: можно приходить с любыми домашними животными и приводить детей на целый день — то есть делать то, что обычно считается отвлекающим фактором в офисе. Тему дресс-кода компании мы отдельно проговариваем с секретарями, потому что секретарь на ресепшн — по сути, лицо компании. В презентации мы особо останавливаемся на внешнем виде. Говорим, что в RCG не существует ограничений или определенных требований по дресс-коду, главное, чтобы внешний вид подчеркивал индивидуальность. Чем ярче ты выглядишь — тем лучше! Макияж, стильная, модная, яркая одежда — это не пожелание, это требование: сотрудник RCG не может выглядеть серой мышкой! Сразу после этого слайда мы объясняем, что «стильно, модно и ярко» — необязательно дорого, и даём ссылку на гид по брендам молодежного масс-маркета. В RCG можно так: Abd: Entertainment: «Куда же ивент-менеджеру с его нагрузками без уютных тапочек на рабочем месте?» Илья Авдюнин Венеральный продюсер «abd: Entertainment» В ивент-студии «abd: Entertainment» были мысли внедрения дресс-кода. Представьте себе, что на вашем празднике в детально продуманных одеждах не только гости, но и организаторы. Красиво — иметь свой собственный стиль. Однако, опасность, что он упростит и стандартизирует творческие души ивентологов, не дала задуманному осуществиться. У нас каждый человек — индивидуальность, и мы не можем зажимать его в рамки — это во-первых. А во-вторых, у нас все event-менеджеры — девушки, да и в целом, коллектив больше женский, а у девушек с дресс-кодом вообще сложно: этой нравится одно, той — другое. Здесь все сложно. У нас есть определенные требования к внешнему виду сотрудников, отправляющихся на деловую встречу. Например, если речь идет о презентации проекта, то естественно, на менеджерах не должно быть ничего, что будет отвлекать от предмета встречи. Здесь всегда строгий деловой стиль. А в офисе мы практически безгранично свободны в выборе одежды. У нас могут и в спортивных костюмах ходить, и как будто через минуту выход на ковровую дорожку. Как кому удобно. Тапочки, конечно, есть. Куда же ивент-менеджеру с его нагрузками без уютных тапочек на рабочем месте? Однако на фото ни намека на тапочки, ивентологи «abd: Entertainment» в деле выглядят так: Braininglab: «Рамки могут снизить продуктивность работы креатора» Розалина Сейранян Sales &marketing director креативного агентства HR-коммуникаций Braininglab Офис агентства HR-коммуникаций Braininglab располагается в прекрасном особняке, но его сотрудники работают из самых разных точек столицы. Зачастую рабочий день перетекает в вечеринку, ими же и организованную. Поэтому здесь вопрос дресс-кода насущен и противоречив. Наш опыт показывает, что ни одно из мероприятий не потребовало классический дресс-код. Да и классика переходит в другую плоскость — смешение стилей «спорт плюс классика», creative black-tie — тоже отражение делового стиля. Если ограничивать людей рамками одежды, а значит, не давать самовыражаться, есть большой риск, что продуктивность их работы упадет. Офис, как мы любим говорить, второй дом. Поэтому здесь должно быть по-домашнему уютно и ничего, помимо работы, не должно отвлекать. У креативной команды ивентологов в гардеробе преобладает, как ни странно, черный цвет — работа на мероприятиях клиента обязывает быть незаметным, но иногда сама команда становится полноценным участником события. Например, для компании HeadHunter мы придумали концепцию цирка, и все атрибуты отражали идею. Наши сотрудники превратились в работников цирка. В целом отношение к дресс-коду становится более демократичным, ограничений в этом почти не осталось. И да, тапочки в офисе — не моветон, а удобство сотрудника. Такие разные будни креаторов Braininglab: Nimax: «Мы не про строгие правила, а про культуру и здравый смысл» Александра Тремасова HR-специалист digital-агентства Nimax Да, строгие правила можно и не вводить, когда каждый сотрудник четко понимает, что нельзя, а что можно. Когда каждый сознательно подходит к своему рабочему облику, то и загонять в рамки никого не придется. Александра Тремасова, HR-специалист digital-агентства Nimax: Рекомендации по стилю одежды мы ввели только для аккаунт-менеджеров. Ребята носят smart casual — выглядят интеллигентно и дружелюбно, без лишнего официоза. Приятный внешний вид помогает менеджерам легко найти общий язык с разными клиентами: стартапами, крупными банками, производителями мебели и IT-гигантами. Пожалуй, это единственный пример дресс-кода в агентстве. Мы не про строгие правила, а про культуру и здравый смысл. Мы работаем в опенспейсе, в офис часто заходят гости и клиенты, вся команда на виду. В агентстве собрались ребята с хорошим вкусом и чувством стиля, поэтому дресс-код нам не нужен. Любим, когда кто-то необычно одевается или кардинально меняет цвет волос. Это всегда вызывает оживление и наверняка станет новостью в нашем Инстаграме. Арт-директор Инесса меняется вместе с новым цветом года от Pantone. Разработчик Артем зимой радовал нас оттенками зеленого и хорошо сочетался с нашим логотипом. А тимлидер перфоманс-направления Аня — икона стиля, даже когда ходит по офису в тапочках. Часто ребята приходят на работу в одинаковой гамме, не сговариваясь. Мы зовем это синхронизацией. Догадайтесь, какой цвет наш самый любимый. Кандидаты на собеседованиях часто спрашивают про черный дресс-код. Нет его у нас, говорим. Почему-то не верят. Зато головы диджитальщиков из Nimax светятся самыми яркими цветами: SocialCraft: «Выбирая работу, вы выбираете стиль, свой стиль» Дарья Орлова HR-консультант digital-агентства SocialCraft В маркетинге и digital дресс-кода нет, но есть фейс-контроль, утверждают в SocialCraft. Дресс-код для подобных компаний — это чувство стиля, понимания обстановки и ведения переговоров на уровне эмоционального интеллекта. А самый худший элемент любого образа — грустные уставшие глаза. В таких компаниях вам никогда не скажут на собеседовании «у нас белый верх и черный низ», но здесь встречают по одежке. Дарья Орлова, HR-консультант digital-агентства SocialCraft: Что сотрудник должен знать, чтобы не попасть под знак «моветон» в вопросе делового гардероба? «Сначала научитесь играть по правилам, потом придумывайте свои» (Максим Батырев, «45 татуировок менеджера», глава 1). Эта цитата очень точно описывает данный вопрос. За стратегией, креативом, дизайном и, следовательно, продажами (!) обращаются и ВТБ, и Газпром и даже Правительство Москвы. Встречу с клиентом предугадать сложно, к ней надо быть готовым в любой момент. У таких клиентов есть дресс-код — как раз тот самый, стандартный. В летний зной, придя в офис чуть ли не в купальнике, вы рискуете попасть на подобную встречу к клиенту в составе рабочей группы, и ваш супер-ультра-модно-молодежный лук будет полным факапом. Креатив креативом, а работа есть работа. Пример из практики: «Даша, сходи с ней в магазин!» — один из руководителей, с которым мне довелось поработать, иногда произносил эту фразу. Девушка пришла на собеседование к CEO в леопардовом платье. Все, ее судьба была решена. Личное несовпадение взглядов на внешний образ и отношение складывается навсегда. Ваш образ — это внешняя визуализация внутреннего мира и состояния. Образ сотрудников компании — это ее позиционирование вовне. Как же хочется, чтобы эти два фактора всегда совпадали и жили в тандеме. Выбирая работу, вы выбираете стиль, свой стиль. Андрей Иванов Исполнительный директор Я, наверное, первый противник дресс-кода, так как работал несколько лет в банковском секторе (хоть я и был в отделе маркетинга, дресс-код все же приходилось соблюдать). Особенно ценно такое отсутствие условий по внешнему виду летом: сотрудники приходят на работу в том числе в шортах и майках, а мне гораздо важнее, чтобы человек чувствовал себя комфортно, нежели соблюдал формальности, потому что так, на мой взгляд, человек будет более продуктивен. Несмотря на то, что дресс-кода нет, есть негласное условие, что те, кто едет на встречу (будь то директор по работе с клиентами или младший дизайнер), должны выглядеть по случаю. Очевидно, что если мы едем на встречу в фитнес-клуб, то можно обойтись и без костюма. Но если эта встреча предполагает участие генерального директора в возрасте 50+, то лук в виде рваных джинсов и футболки с «кричащим» принтом будут полнейшим моветоном и проявлением человеческого неуважения к коллегам. Абсолютным моветоном в нашей сфере будет являться введение строгого дресс-кода. Появление у клиента всей команды при полном параде (костюм, рубашка, галстук) — тоже. Любая одежда должна быть к месту. И уж тем более, худший элемент любого образа — грустные уставшие глаза, это может смутить клиента сильнее внешнего вида (есть кейс, когда меня попросили сменить менеджера на проекте, потому что текущий «явно устал от всего и мы ему тоже в тягость»). Яна Умерова Senior digital manager На одной из прошлых работ было категорически запрещено носить джинсы и спортивную обувь. Такой праздник сотрудники могли себе позволить только по пятницам. Для меня подобные ограничения вне зависимости от уровня строгости очень некомфортны. Мне важно чувствовать себя на работе максимально комфортно. Я вот уже 8 лет не работаю в местах, где предусмотрен дресс-код. Поэтому я даже не знаю, что считать его нарушением. Кажется, в SocialCraft возможно все: Случаи на рынке: Агентства MAIL.RU Group: «Нельзя нарядить человека, у которого рок-н-ролл в душе, в костюм банкира» Ольга Зыряева Директор по корпоративным коммуникациям IT-компании никогда не смотрят, во что одет человек. Если человек успешен и эффективен, нельзя загонять его в какие-либо рамки, будь то дресс-код или рабочие часы. Важен результат работы, а не искусственные ограничения. Так считают в Mail.Ru Group. У нас на каждом этаже своя внутренняя культура. Много сотрудников, любящих носить одежду с символикой продуктов, с которыми работают — это удобно и, в последнее время, модно. К слову, например, Мирослава Дума появилась на Парижской неделе моды в кепке Google. В нашем офисе сотрудники также любят ходить в свитшотах «Юлы», футболках «ВКонтакте» и с рюкзаками Mail.Ru Group. Есть этажи, где дресс-код продиктован внешними встречами. Людей в костюмах в основном можно встретить в инвестиционном направлении. При этом никто не говорит о костюме-тройке: скорее, это просто что-то более классическое, чем street wear. Важно сказать, что у нас в офисе каждый день проходит множество мероприятий: от бизнес-конференций до премий блогеров и официальных приемов. Поэтому часто можно встретить сотрудников в самой разной одежде. У нас может быть, например, договоренность о том, в чем спикеру лучше выйти на интервью. Но даже в этом случае дресс-код должен подчеркивать индивидуальность спикера: нельзя нарядить человека, у которого рок-н-ролл в душе, в костюм банкира и думать, что зрители этого не заметят. У каждого сотрудника есть возможность хранить свои вещи на работе: не только пиджак для деловых встреч, но и форму для занятий фитнесом в спортзале на втором этаже офиса, или удобные джинсы, чтобы проехаться на велосипеде с работы домой. У нас есть бесплатный прокат велосипедов и самокатов для сотрудников, который пользуется популярностью. В Mail.ru Group в принципе нет такого понятия, как моветон в дресс-коде, потому что характер проявляется и в одежде в том числе, а мы любим людей с ярким характером. Очень разные настроения и характеры в Mail.Ru Group: «Яндекс. Маркет»: «Единственное правило — приходить на работу одетым» Яна Яковлева HR бизнес-партнер «Яндекс. Маркета» «Приходить на работу одетым» — несложное правило, которое появилось благодаря девушкам в бикини. Есть все-таки у нас вечное желание делать из работы нечто большее: иногда это второй дом, а иногда — пляж… И чтобы «пляжа» больше не случалось, в «Яндексе» появилось это забавное правило. «Яндекс. Маркет» унаследовал подход к дресс-коду от «Яндекса». В одежде для наших сотрудников есть одно единственное правило — важно приходить на работу одетым. Это правило было много лет назад сформулировано одним из основателей «Яндекса» Еленой Колмановской. По одной из легенд, правило появилось, когда летом девушки решили позагорать в купальниках на офисном балконе, чем сильно помешали работать мужской части офиса. Сейчас в офисе можно встретить сотрудников с самыми разными предпочтениями в одежде — кто-то выбирает классические деловые костюмы, кто-то приходит в шортах и тапочках. В основном сотрудники выбирают комфортный стиль — джинсы, удобную обувь. Также многие с удовольствием носят брендированную одежду с логотипами разных сервисов — футболки, толстовки, шапки. Алексей Шевенков Технический директор «Яндекс. Маркета» Когда много лет назад я устраивался на работу в «Яндекс», мой будущий руководитель повел меня показать наш дата-центр. Мне тогда очень запомнилось, как он шел в домашних тапочках по снегу. Думаю, и сейчас комфорт в одежде — это то, что отличает нашу внутреннюю культуру. Кому-то удобно в тапочках, кому-то даже босиком. На моей практике не было случаев, чтобы мы как-то ограничивали какого-либо сотрудника в выборе внешнего вида или рекомендовали какую-то определенную одежду. Сотрудники с легкостью соблюдают единственное правило — все одеты! NETBYNET: «Чаще всего дресс-код нарушают летом» Ольга Мещерякова Директор по персоналу и организационному развитию NETBYNET В большой компании-операторе есть общий свод правил дресс-кода. И главный пункт кодекса: чтобы одежда не отвлекала от работы. Из рассказа директора по персоналу мы узнали, что «отвлекающие нарушения» случаются, как правило, в летнее время. В компании нет строгого дресс-кода, но рекомендован офисный стиль. Это, прежде всего, аккуратность, сдержанные тона, строгость в классическом своем проявлении. При этом индивидуальность каждого сотрудника не теряется, а наоборот, подчеркивается присутствием аксессуаров и приглушенно-ярких цветов. О нарушениях. Были примеры, когда человек систематически нарушал офисный стиль одежды. Чаще всего это случается летом, когда хочется одеваться максимально легко. Надеть шорты, например, или бриджи или сарафан/платье-декольте. Как показывает практика, одного разговора вполне достаточно, чтобы человек следил за своим внешним видом. Таких случаев, чтобы приходилось прощаться с «нарушителем» офисного порядка, к счастью, не было. Внешний вид, на мой взгляд — это и про уверенность, и про доверие со стороны других людей. Приходя к врачу и видя его белоснежный халат, мы понимаем, что тут все чисто, и скорее всего нам помогут. Находясь в ресторане, мы с легкостью можем определить, кто может нам помочь, а кто такой же гость этого заведения, как и вы (нет напряжения, неудобных моментов). Неопрятный внешний вид, точно так же как и вызывающая одежда, не внушает доверия. Нам, как HR, на самом деле неважно, чем увлечен человек за пределами работы. Он может быть художником или неформалом, но на рабочем месте это никак не должно проявляться, иначе ваши коллеги или клиенты, скорее всего, откажутся от сотрудничества или вместо того, чтобы решать вопросы, будут в недоумении вас рассматривать. В мире бизнеса это важно понимать. О бонтоне и моветоне: Мы допускаем стиль casual и не только по пятницам. Если нет встреч или переговоров, то джинсы и поло можно увидеть на коллегах любой должности. В сильную жару одежда из натуральных тканей, тонкие блузы с закрытыми плечами не заставят «жариться». Аналогично предстоят дела и с рубашками. Тем более, что у нас хорошая система вентиляции, и регулярно включаются кондиционеры в опенспейсе. Бонтон. Еще раз заострим внимание на том, что внешний вид должен показывать, что ты аккуратный, внимательный, ответственный и честный человек, и тебе можно доверять. Моветон. Многие скажут: «Да зачем он нужен, этот злополучный дресс-код?!. Нет ничего лучше, чем рваные джинсы и футболка. Но… Смотрим и сравниваем фото. (первое фото бонтон, а два вторых — моветон) ТРЕНДЫ Многообразие Стереотип о том, что офисная одежда скучна и однообразна, уходит в прошлое. Сегодня многие бренды регулярно выпускают линейки, например, Business casual, Smart casual и т. д., и каждый может подобрать себе массу „луков“, подходящих под особенности фигуры, цвет кожи и даже вероисповедание. В 2018 году буквальная нарочитая сексуальность отошла далеко на второй план, уступив место сексуальности с приставкой Smart. Деловой костюм — это тоже сексуально, считают именитые дизайнеры, создавая свои коллекции. Офисный дресс-код сегодня не душит безликостью, а наоборот — дает возможность подчеркнуть свои достоинства. Курс на успех В тренде карьеризм! Если раньше считалось логичным сначала добиться успеха, то теперь можно для начала надеть костюм успешного человека. За этой проекцией „одежды успешного человека“ — будущее. В моде не хипари и раздолбаи, а преуспевающие эмансипированные девушки и не менее успешные, подтянутые мужчины. Они не понаслышке знают о тайм-менеджменте и о том, как нужно выглядеть, чтобы им доверяли. Стиль будущего Многие дизайнеры в последних коллекциях переосмысляют (интерпретируют) именно корпоративный стиль и офисные луки. Имидж-консультант, бизнес-тренер и эксперт по стилю „Первого канала“ Яна Павлидис рассуждает на тему „корпоративный стиль будущего“. Яна Павлидис Креативный директор „Студии 360“, имидж-консультант, бизнес-тренер и эксперт по стилю „Первого канала“ Дизайнеры предполагают, что деловая одежда будущего станет более эмоциональной и персонифицированной. Форма, силуэт будут стремиться к строгости, лаконичности, закрытости, выполняя роль капсулы. Подобные силуэты появятся благодаря высоко технологичным тканям — как натуральным, так и синтетическим. Цветовое решение значительно изменится и расширит рамки нынешнего делового дресс-кода за счет ярких оттенков, контрастных сочетаний, транслирующих энергию активности, целеустремленности, высоких амбиций и графичных принтов. Одежда от функциональности все больше уходит в область современного искусства и несет заряд творческой энергии. Творческое мышление, интуиция, эмоциональность — качества, которые станут важным показателем персонального кода личности, выраженного посредством костюма. Тест „свой-чужой“ в профессиональной коммуникации будет включать принадлежность не только к своей социальной, корпоративной среде, но и к кругу людей близких эстетически и ментально — то, что называется „одной группы крови“. По тому, какой выбор одежды ты делаешь, можно судить о твоих предпочтениях в кино и искусстве, о жизненных приоритетах, и это будет определять успех контакта не меньше, чем навыки и образование. Тебе близко восприятие жизни Ларса фон Триера или Хайнеке, Иньяриту, Литвиновой или Руминова, ты смотришь телесериалы или живешь без телевизора, какую музыку слушаешь, как проводишь свободное время, в каких социальных проектах участвуешь? Люди будут оценивать имидж друг друга на уровне инстинкта — либо ты вписываешься в мир другого человека, и поэтому тебя нужно слушать и есть смысл что-то обсуждать и договариваться, либо ты чужой и в таком случае на тебя просто нет времени. Очень важно не только то, что ты говоришь, — не менее важно, как ты говоришь, в каком окружении, во что ты одет. Рассуждая на тему дресс-кода будущего, приходится говорить не о прежних универсальных правилах, а о персональной системе кодирования личности через костюм, которая формируется под повестку дня, недели и формат контактов. Вы можете 3 дня из рабочей недели сидеть за проектом или заданием, не отрываясь от компьютера, затем участвовать в выставке, встречаться с партнерами или инвесторами, выходные провести на семинаре. И все это требует разных форматов — от расслабленного до формального. В условиях, когда офис для многих — это компьютер на кухонном столе, а понятие „работа“ вышло за все возможные рамки, деловой костюм теряет идею создания положительного имиджа. Деловой костюм будущего — инструмент не самопрезентации, как в это было в прошлом, а самоидентификации. Он словно говорит: „Вот Я, вот мой мир, вот мои смыслы — мы можем не тратить время на выяснение близости взглядов, у всех ведь такое разное представление „о прекрасном“, давайте говорить сразу по сути — иначе она устареет быстрее, чем мы успеем переодеться“. Фото с сайта 360 от Яны Павлидис РЕЗЮМЕ После прочтения — применять! Ну что, теперь вы вооружены до отказа, и вряд ли попадете впросак на новом месте работы. А может быть, вы руководитель, и наглядным примером зададите БОНТОН в своем офисе завтра же! В следующем выпуске мы продолжим открывать двери в мир „что хорошо и что плохо“, а про ДРЕСС-КОД у нас — все! По традиции ждем ваших писем на почту abaturina@sostav.ru с предложением будущих тем и желанием обсудить прочитанное. Welcome!