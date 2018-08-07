Шляпа всему голова: 5 классных луков

Долгожданная осень

Признаемся — мы уже очень ждем осень. Потому что готовы к этим любимым многослойным образам, уютным свитерам, шарфам и, конечно, шляпам. Нет, летом их тоже можно носить, но, давайте будем честными, в 30-градусную жару шерстяной головной убор не будет самым гуманным выбором — только для фото в Instagram. Но до осени осталось меньше месяца, поэтому мы вовсю продумываем классные луки. Вот такой мы нашли у Айми Сонг: джинсы, бежевые сапоги, объемный жакет, шарф и шляпа. Самый идеальней аутфит для осени! Ждем, когда сможем его повторить!

Просто здорово

Согласитесь — этот наряд не был бы таким классным, если бы Негин оставиа просто рубашку и джинсы скинни. А шляпа поставила жирную точку, возвела на новый уровень и много еще чего хорошего добавила. Делаем вывод — шляпа нам очень нужна, потому что именно она делает наряд реально крутым и стильным. Согласны?

Между сезонами

В таком аутфите было бы очень комфортно выйти из дома сегодня — температура упала до 19 градусов, идет дождь и становится то холодно, то жарко. Поэтому носить джинсовые шорты с ботинками или сапогами в ковбойском стиле летом очень даже можно. А жакет или куртка и, конечно, шляпа гармонично этот образ завершат.

Девочка-припевочка

Романтичное летящее платье очень важно оттенить более грубой обувью и аксессуарами — это негласное платье 2018 года. Так рождаются самые классные наряды. Пример тому — Маша Лист. Девушка надела платье миди в модный в этом году принт — горох, а разбавила аутфит коричневыми полусапожками и шляпой. Hands down — мы в полном восторге!

Полный casual

А этот повседневный наряд мы подсмотрели у блогера Каролин Ресивер. Девушка собрала комплект из прямых брюк, кашемирового свитера и шляпы. Очень просто, но выглядит здорово. Если опаздываете утром на работу — это проверенный вариант. P. s. вы же знаете, что головной убор спасает ваши загрязнившиеся волосы не хуже сухого шампуня? Да-да, не благодарите!