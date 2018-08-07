В библиотеке на Корнейчука прошла лекция об истории костюма

Лекция об истории костюма прошла в минувшую пятницу, 3 августа, в библиотеке № 69. Как сообщили в администрации учреждения, мероприятие посетили воспитанники ресурсного центра «Отрадное».

— Ребятам, пришедшим на лекцию, открылись новые страницы истории, в которых строгое религиозное средневековье плавно перетекает в пышное барокко, которое в свою очередь резко контрастирует с существующей в тот же период чопорной католической Испанией. Также на лекции рассказали об изящном рококо и последующих стилях и явлениях в истории костюма, — рассказали в администрации библиотеки.

Там отметили, что лекция сопровождалась презентацией и просмотром обучающих видео, так что ребята могли не только услышать о том, как менялась мода на протяжении столетий, но и сравнить свою одежду с одеждами из других эпох. (ис)