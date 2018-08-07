Что покупать на благотворительной распродаже «Собака.ru» и фонда AdVita?

В эти выходные, 11-12 августа, в «Голицын-Холле» мы устраиваем благотворительную распродажу с фондом AdVita. Вещи от 50 лучших дизайнеров России будут выставлены со скидками до 50% — все собранные средства пойдут на лечение онкобольных людей. Друзья фонда, актрисы Большого драматического театра Полина Толстун Карина Разумовская , снялись в нашем фотопроекте, показав, что именно вы сможете купить. Компанию им составили сотрудница AdVita Елена Чабан, координатор бутик-сейла Дарья Вишневская и блогер Карина Графова.

Двухдневный благотворительный маркет — это своего рода галерея российской моды на сегодняшний момент. Крупнейшие бренды, в том числе финалисты нашего конкурса «Новые имена в моде» и лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», отдали на распродажу одежду и аксессуары из осенне-зимних и весенне-летних коллекций. «Перцовые» платья Nina Shterenberg, «советские» жакеты Dress Up Hero, футуристичные юбки Saint-Tokyo, фисташковые рубашки Tanya Kotegova, брендированные футболки KISSELENKO и наряды для дабл-дрессинга от Reka Wear — лишь малая часть того, что разместится на рейлах.

Отдельное место мы отведем для петербургских брендов So Number One и JM Studio, которые передали на бутик-сейл хиты своего ассортимента. Жилеты-безрукавки для прогулок по городу, расписные бомберы, напоминающие арт-объекты, жаккардовые юбки миди-длины, нескучные черные брюки для деловых поездок, блестящие платья для красной дорожки и уютные двухфактурные пальто на осень — их можно купить по отдельности или в представленных Кариной и Полиной тотал-луках.

Наряды для благотворительной распродажи предоставили не только монобренды Петербурга (NNedre, Liza Odinokikh, Cat's Production, NEGRO, Novaya, Jana Segetti, LIZURá) и Москвы (Arctic Explorer, I Am Studio), но и шоу-румы, концепт-сторы и магазины российских дизайнеров. «Мыльная Белка» отправила на сейл свитшоты из коллаборации с Еленой Хаски, Freedom Store — «строительные» ремни от «Доброты» и шаровары с лампасами от Impugn Clothing, а Subbota Showroom — блузы собственного производства и этно-платья от дизайнера Люди Никишиной. При этом многие вещи будут доступны не только в маленьких, но и в больших размерах: модель Юлия Лаврова передала в пользу фонда базовые платья, костюмы и жилеты XL-XXXL. А мужчины, пришедшие на бутик-сейл, смогут купить рубашки с математическим кроем от MATH, милитари-толстовки от Dress Up Hero, зимние куртки от Arctic Explorer и контрастные кофты от Crocodile Coup.

Ко всем платьям, костюмам, пальто и жакетам стилисты-консультанты помогут подобрать аксессуары: рюкзаки от Arny Praht, шляпы от бренда Hatfield, кросс-боди от Ama Leather, авоськи от Poka-Poka, деревянные значки от waf-waf и «Брошечной Билла Трейлора», а один из лучших дизайнеров украшений из Петербурга Аня Арюткина сделает кулоны и кольца эксклюзивно для бутик-сейла. Средства с продажи всех вещей пойдут в пользу подопечных фонда AdVita — в прошлом году выручка в 159 120 рублей позволила оплатить курс лечения для Екатерины Федорченко (25 лет) и Анны Одоевой (29 лет).