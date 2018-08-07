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Японцы предложили свадебные платья для ролевых игр
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Японцы предложили свадебные платья для ролевых игр 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
Японская компания-производитель свадебных и вечерних платьев Kuraudia Co представила коллекцию нарядов из диснеевских мультфильмов. Об этом сообщает The Sun.
Платья линии в точности копируют одежду и аксессуары принцесс и других героинь мультипликационных фильмов студии Disney. Всего доступно 14 вариантов костюмов, в том числе Белль, Белоснежки, Золушки, Рапунцель, Спящей Красавицы и Ариэль из мультфильма «Русалочка». Также в ассортименте имеются мужские смокинги, подходящие к платьям.
В платьях Kuraudia Co можно отметить бракосочетание в популярном в Японии и за ее пределами стиле ролевой игры, или косплея, — когда жених, невеста и гости одеты в стиле определенного времени, литературного произведения, аниме или художественного фильма.
Стоимость платья составляет около 3600 долларов, смокинга — около 900 долларов. Компания также предлагает платья и смокинги в аренду на территории Японии.
В коллекции сезона лето-2018 испанского масс-маркетного бренда Zara появились футболки с принтом из кадров популярного в 1990-х годах сериала «Друзья». Компания представила два варианта дизайна новой вещи. Первый — черный топ со сценой из восьмой серии пятого сезона сериала, в которой друзья вспоминают свои Дни благодарения. На второй — белый — нанесли кадр из первой серии (эпизод, где Моника приглашает новую соседку). Футболки продаются по цене 20 долларов.
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