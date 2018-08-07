Даша Князева и Варя Веденеева в лукбуке марки украшений Анны Масловской 

Дизайнер, ресторанный критик и шеф-редактор раздела «Еда» Afisha Daily Анна Масловская выпустила новую коллекцию украшений своей марки Anna Maslovskaya (ранее — anna. m.objects). Эта коллекция также стала началом новой линии марки — более дорогой demi-fine jewelry. Для съемки лукбука дизайнер позвала своих подруг — редактора моды Wonderzine Дашу Князеву, основательницу 365done.ru Варю Веденееву, основательницу проекта Stay Hungry Алену Ермакову, а также свою сестру Елизавету. «Мне важно чтобы украшения можно было носить каждый день не снимая на ночь или даже в спа. Так люблю я сама, так любит моя бабушка Ирина Николаевна. Она носит украшения Anna Maslovskaya и я горжусь этим», — рассказала Анна.