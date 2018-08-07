«Как бандероль»: платье Дженнифер Лопес стало предметом насмешек

Поклонники Дженнифер Лопес в недоумении: почему певица, которая всегда славилась эффектными образами, в последнее время появляется на публике в странных нарядах? Сначала интернет-пользователи смеялись над ботфортами, которые напоминали приспущенные джинсы. Потом в центре обсуждений оказались «питоновые» леггинсы, а теперь фолловеры Джей Ло раскритиковали платье с изображением почтовых марок.

Дженнифер Лопес

Фотографии артистки разлетелись по соцсетям. «Она, конечно, шикарная.. но вкус на шмотки, у неё всегда был и есть ооочень своеобразный», «Как бабеха!», «Полнит», «Она ободрала бандероль?», — написали в комментариях к снимку интернет-пользователи.

К слову, пару недель назад Дженнифер Лопес отметила свое 49-летие. Праздник прошел в компании Алекса Родригеса и детей на Багамах. В своем Инстаграме певица опубликовала фото, на котором она в купальнике позирует со своими родными, держа в руках бутылку шампанского.