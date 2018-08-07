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«Как бандероль»: платье Дженнифер Лопес стало предметом насмешек
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«Как бандероль»: платье Дженнифер Лопес стало предметом насмешек 

Журнал ОК! 1 час назад
Поклонники Дженнифер Лопес в недоумении: почему певица, которая всегда славилась эффектными образами, в последнее время появляется на публике в странных нарядах? Сначала интернет-пользователи смеялись над ботфортами, которые напоминали приспущенные джинсы. Потом в центре обсуждений оказались «питоновые» леггинсы, а теперь фолловеры Джей Ло раскритиковали платье с изображением почтовых марок.
Дженнифер Лопес
Фотографии артистки разлетелись по соцсетям. «Она, конечно, шикарная.. но вкус на шмотки, у неё всегда был и есть ооочень своеобразный», «Как бабеха!», «Полнит», «Она ободрала бандероль?», — написали в комментариях к снимку интернет-пользователи.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
К слову, пару недель назад Дженнифер Лопес отметила свое 49-летие. Праздник прошел в компании Алекса Родригеса и детей на Багамах. В своем Инстаграме певица опубликовала фото, на котором она в купальнике позирует со своими родными, держа в руках бутылку шампанского.
Журнал ОК!: последние новости
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