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Участнице «Дома-2» накануне свадьбы отрезали огромную грудь
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Участнице «Дома-2» накануне свадьбы отрезали огромную грудь 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
8 августа участники скандального реалити-шоу Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов станут мужем и женой. Но подготовка к торжеству стала для невесты сущим адом.
Таня выбрала роскошное платье, вручную расшитое тонким кружевом с инкрустацией кристаллами Swarovski. Да вот беда — его примерка стала последней каплей терпения для Мусульбес. Платье просто не выдерживало натиска огромной груди 6-го размера. Поняв, что очередной понравившийся корсет не подходит по размеру, Татьяна решилась лечь под нож хирурга.
Многочасововая маммопластика по уменьшению груди стала праздником для Тани. Она плачет, что всю жизнь страдала от тяжести и болей в спине, а подобрать красивую одежду и нижнее белье было серьезным испытанием.
"Во время операции по уменьшению размера груди выполняется разрез преимущественно в виде «якоря», начинающийся в подгрудной складке, — рассказал Dni.Ru хирург. — Избытки кожи и железистой ткани иссекаются, а сосково-ареолярный комплекс переносится в новое положении. При наличии избытков жировой ткани операция может быть дополнена липосакцией".
В итоге, как обещает журнал «Мир реалити-шоу „Дом-2“, в день свадьбы Мусульбес предстанет перед гостями с аккуратной „тройчкой“ в лифчике, а главное, в том платье, которое она хотела.
А вот ее избраннику никакие пластические манипуляции не потребовались. Он доволен всем, чем природа наградила, с удовольствием хвастается тем, чем богат, приводя в неописуемый восторг всех вокруг. „Жду не дождусь, когда увижу любимую в белом красивом платье — делится Виктор. — Главное, не расплакаться, ведь это очень трогательный момент“.
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