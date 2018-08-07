Образ дня: Бейонсе в ультрамини на улицах Нью-Йорка

В отличие от Дженнифер Лопес , над образами которой в последнее время открыто смеются, Бейонсе демонстрирует прекрасный вкус. На днях певицу сфотографировали в Нью-Йорке в очень стильном и сексуальном наряде. Фотографии появились в социальных сетях и никого не оставили равнодушным.

Бейонсе

В этот день у артистки было романтическое свидание с ее супругом Джей Зи . Для вечера с любимым она надела коротенький молочный костюм, который подчеркнул ее пышное декольте и стройные ноги. Образ дополнили бежевые туфли-лодочки, сумка цвета фуксии и футуристические серьги. Джей Зи был в спортивном костюме и кроссовках.

Бейонсе

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Кстати, в сети ходят слухи, что Бейонсе снова беременна. Поводом для таких разговоров стало видео с концерта, которое опубликовал один из поклонников. В кадре артистка с увеличившейся талией внезапно кладет руку на живот и принимается нежно его поглаживать. Некоторые сразу вспомнили, что в 2011 году, когда Бей (как оказалось потом) ждала первенца — дочь Блу Айви — происходило ровно то же самое. Однако тяжело даже представить, что после трудных последних родов артистка сможет решиться на новую беременность.