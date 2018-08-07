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В дерзких образах и в обнимку с леопардом: Стелла Максвелл стала героиней новой кампании Pinko
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В дерзких образах и в обнимку с леопардом: Стелла Максвелл стала героиней новой кампании Pinko 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Итальянский бренд Pinko сменил вектор: в рекламной кампании сезона осень-зима 2018 внимание переключилось на ретроспективу. А главной героиней стала британская топ-модель Стелла Максвелл.
Яркие цвета, блестящие детали, статуя леопарада и непревзойденная Стелла Максвел — в объективе фотографа Симоны Фалькетта происходило волшебство. Буйство красок и света, роскошный интерьер и дерзкие образы сделали свое дело: новая стилистика органично переплетается с духом прошлого и возвращает Pinko к историческим истокам, которые лейтмотивом звучат в рекламной кампании осень-зима 2018.
Бельгия, Северная Ирландия, Австралия и Новая Зеландия — у Стеллы Максвелл есть что-то общее с каждой из этих стран. Космополитичная и современная — именно такой Pinko представляли главную героиню коллекции. Блондинка с голубыми глазами с бешеной энергетикой и умением иронизировать над собой. Стелле Максвелл не пришлось изображать кого-то другого. В объективе фотографа модель была сама собой. Она уверенно себя чувствует и в кружевном платье, и в спортивном комбинезоне, потому что она все равно окажется в центре внимания. Уверенность и бесстрашие — вот главные постулаты Pinko, которые стали неотъемлемой частью ДНК итальянского бренда.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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