Горячие тренды 80-х, которые вернулись в моду в этом году

Широкие плечи

Calvin Klein и Marc Jacobs дали четко понять, если у ваших пальто, пиджаков и курток нет накладных плечиков, то можете выбросить их в помойку (или отложить до следующего года). Этой осенью вся верхняя одежда должна быть в стиле oversized и с широкими плечами (иногда доходящими до абсурда).

Голое платье

Да, голые платья были в ходу еще в 80-е — это вовсе не новое слово в эпоху феминизма, как многие считают. Возможно, это и вдохновило дизайнеров вернуть тренд в этом году, но велосипед точно никто не изобретал. Намного круче Кендалл Дженнер голые платья в свое время носили Шер и Мадонна.

Очки Oversized

Да, на смену узким и микро-очкам, которые пришли к нам из 90-х, приходят крупные солнцезащитные очки. Они составят серьезную конкуренцию модным в этом сезоне велосипедным очкам.

Крупные украшения

Да, чтобы в этом сезоне быть модным, достаточно запомнить одно слово — oversized. В ход идут все те же вещи и украшения, только больше своих стандартных размеров. Так, самыми модными украшениями в новом сезоне признаны крупные серьги, массивные цепочки и подвески, браслеты и кольца. Вашу ювелирку должно быть видно за версту.

Неоновые цвета

Если увидите девушку в колготках химических цветов, которые она носит вместе с костюмом с ярким принтом — не пугайтесь, так все и должно быть. По крайней мере в этом году точно. Jeremy Scott и Tom Ford вместе решили воскресить любовь к ярким и кислотным цветам, чтобы грядущей осенью никому точно скучно не было. Нам эта тенденция нравится!