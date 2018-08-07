Новые скромные: 8 ретроплатьев в цветах 

Никаких разрезов, декольте и мини-юбок — самые актуальные платья этого лета непритязательны и скромны. Они выглядят так, словно пришли с фотографий времен молодости наших родителей, — и потому вызывают исключительно приятные ассоциации. А это в наши беспокойные и переменчивые времена уже дорогого стоит.
Дадим заодно и небольшую подсказку: если вы не готовы тратить на покупку слишком много, обратите внимание на демократичную линейку Алены Ахмадуллиной Akhmadullina Dreams. В ней выбор подобных вещей — нарядных и скромных — довольно широк.