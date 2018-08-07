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Последний шанс надеть: 15 летних мини-платьев
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Последний шанс надеть: 15 летних мини-платьев 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Осень неумолимо приближается, и тем сильнее хочется наряжаться в свои лучшие летние образы. Пока погода позволяет, советуем носить легкие мини-платья, сочетая их с модными плетеными сумками, соломенными шляпами и броскими аксессуарами. Абсолютный must-have сезона, короткое платье на запахе, выбирайте кричащего алого цвета или с романтичным принтом в цветочек. Другая популярная модель, хлопковое или льняное мини с оборками или кружевом, тоже подходит как для города, так и для отпуска в бархатный сезон. Не забываем и об оверсайз-футболках: любимые кроссовки, поясная сумка, серьги-кольца — образ для музыкального фестиваля готов ("Пикник «Афиши» прошел, но впереди еще Flow и Sziget). Ну а джинсовые сарафаны и комбинации по традиции носим с футболками.
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