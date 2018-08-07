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5 вещей, от которых надо избавиться до наступления осени
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5 вещей, от которых надо избавиться до наступления осени 

SNCmedia.ru 59 минут назад
Шарф-инфинити
Это, конечно, на случай того, что вы не избавились от него еще году в 2012. Инфинити-шарф, которым мы дополняли наш лук с школьной юбкой и гетрами, должен навсегда исчезнуть из вашего гардероба (вместе с юбкой и гетрами, кстати). На замену ему приходят большие и уютные шарфы и платки.
Футболки с лозунгами
Заявления типа «We should all be feminists» должны остаться в нашей жизни лишь в качестве жизненного кредо, но точно не части повседневного гардероба. Все поняли, что вы выступаете за защиту животных, человеческих прав и много чего еще, но читать это на ваших футболках больше никому не хочется. Поставьте статус ВКонтакте что ли.
Помпоны
Ими как-то увлекся Джереми Скотт, и потом помпоны появились на толстовках, свитерах, сумках и даже на обуви (мы знаем, что вы тоже не удержались и приобрели себе свитер с помпонами в Zara в прошлом году!) Безжалостно выбрасываем эти вещи в корзину и отправляемая навстречу светлому будущему.
Сумка-ведро
Этому тренду мы были преданы несколько сезонов, но пора двигаться дальше. Тем более, что сейчас актуальны микро-сумки, маленькие рюкзаки и модели с ярким принтом.
Миллениал Пинк
Поколения Y и Z все еще являются самыми стратегически важными для брендов, а вот цвет millenial pink, наконец, сдает позиции. О нем точно нужно забыть это осенью и дать шанс другим цветам. Красному, например.
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