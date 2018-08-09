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«Зенит» сыграет с минским «Динамо» в домашней форме
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«Зенит» сыграет с минским «Динамо» в домашней форме 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полевые игроки "Зенита" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы сыграют в привычных голубых цветах. Голкипер выступит в желтом комплекте.
Соперник петербургского клуба, «Динамо», сыграет в белой форме, вратарь — в черно-красной.
Встреча между российским и белорусским клубами пройдет 8 августа в Минске, ответная — 16 августа в Санкт-Петербурге.
Играем в домашней форме 👌 #ДинамоМнЗенит pic.twitter.com/slocHpHdSj
— ФК «Зенит» 🌊 (@zenit_spb) 9 августа 2018 г.
"Динамо" Мн — «Зенит»: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 9 августа 2018, онлайн-трансляция, начало — 20.00 (мск)
Динамо Мн — Зенит
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