Юбка-саронг: 10 ярких моделей и с чем их носить

Юбка-саронг — один из главных трендов этого лета. Такой фасон любит, к примеру, Леандра Медин. Бесстрашная модница умело сочетает броские принты, так что советуем брать пример именно с нее. Помимо откровенно пляжных моделей, незаменимых в отпуске (Dolce & Gabbana, Ganni, On the Island), можно найти множество вариантов и для города: у Eres, Haider Ackermann и Cult Gaia, авторов другого хита сезона — плетеной сумки. Поохотиться придется за длинной Jacquemus с бахромой: как и гигантская соломенная шляпа, она постоянно попадает в категорию sold out. Подскажем, что похожую можно найти у Magda Butrym.

На пляж саронг (по-нашему — парео) надевайте сразу с купальником, а вот в городе сочетайте с оверсайз-рубашкой или топом на тонких бретелях и босоножками.