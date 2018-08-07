Яркий маникюр на лето: самые классные идеи из Instagram

До конца лета остался месяц, который пролетит — глазом не успеем моргнуть. Чтобы продлить атмосферу теплоты, безумства и беззаботности, предлагаем вам взглянуть на самые яркие идеи для маникюра, которые мы нашли для вас в Instagram.

Juicy fruit

Без фруктов летом не обойтись. Ни на столе, ни на ногтях. Смотрится оригинально и не надоедает. Поднимает настроение в пасмурную и дождливую погоду! Что рисовать? А все, что душе угодно, от арбузов до клубники.

Г — градиент

Выполняется довольно быстро, украшает любые ногти и подходит абсолютно ко всему. Кстати, градиент можно исполнять в любой вариации — не только от темного к светлому, но и от одного яркого цвета к абсолютно другому и, казалось бы, несочетающемуся.

Мрамор

Идеально прорисованные мраморные ногти могут привести в восторг всех вокруг. И вовсе не обязательно выводить «под камень» всю руку — достаточно одного-двух пальцев, чтобы быть в тренде. Видеоинструкция прилагается!

Неизменная геометрия

Геометрические мотивы никогда не приедаются, их хочется рассматривать бесконечно. В общем, идеальный вариант не только на лето, но и на другие времена года тоже.

Нежная пастель

Для тех, кто любит классику, нежные пастельные оттенки на выбор. Подходят для офиса, где все строго с дресс-кодом, вплоть до длины ногтей, и совсем не скучные, как вы можете видеть!

Стразы

Если вы до сих пор уверены, что стразы — это вульгарно, вы ошибаетесь. Блестяшки тоже могут выглядеть стильно, не простить образ, а, наоборот, придавать ему некий шарм. Стразы просто нужно уметь использовать по назначению, не лепить их как попало.

Растительные мотивы

Лето — это не только фрукты, но еще и зеленые деревья и цветы, которые запросто можно воплотить в дизайне ногтей.

Очень экстравагантно! Если решитесь, будьте готовы, что роспись займет немало времени, поскольку каждую черту мастер должен прорисовать досконально, чтобы смотрелось идеально.

Negative space

Главный принцип negative space — диссонанс между окрашенной и бесцветной частью ноготка должен четко просматриваться. Чем больше «голой» части, тем круче смотрится маникюр. Попробуйте, вам точно понравится.

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