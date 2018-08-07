Софи Тернер гуляет по Нью-Йорку в трениках и микромайке

В реальной жизни красотка Санса Старк из «Игры престолов» выглядит вовсе не так роскошно.

Топ явно мал актрисе

Софи Тернер — девушка спортивная. Она регулярно посещает фитнес-клуб, любит активные виды спорта, а по городу предпочитает передвигаться исключительно на велосипеде. Все это характеризует актрису только с хорошей стороны, однако на ее стиле это сказывается не самым лучшим образом. Глядя на повседневные образы Софи, начинаешь думать, что в ее жизни, кроме спорта, больше ничего нет: одежда звезды всегда выглядит так, будто актриса либо идет на тренировку, либо с нее возвращается.

На самом деле в арсенале актрисы легинсы и спортивный топ — обычный комплект для прогулок по городу. Этот факт на днях доказали вездесущие папарации, заснявшие Софи во время одного из выходов в город. Актриса, облаченная в треники и майку, которая была ей явно мала, вместе с подругой отправилась по магазинам. Журналисты опубликовали кадры, на которых явно одетая для спортзала звезда спокойно разгуливает по бутику, выбирая обновки.

Папарацци засняли Софи во время шопинга

Кстати, Софи не единственная знаменитость, которая считает ультраспортивные лосины нормальной одеждой для повседневной эксплуатации. Похожими образами публику регулярно шокирует и красотка Дакота Джонсон . Кстати, в том, что на экране обе эти актрисы транслируют подчеркнуто сексуальные образы, можно проследить определенную закономерность: возможно, надевая в реальной жизни такие странные наряды, они просто отдыхают от своих экранных гардеробов.

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