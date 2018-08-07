Совместная коллекция H&M и Love Stories

Популярный масс-маркет-бренд H&M и компания кружевного белья Love Stories выпустили совместную коллекцию! Это не может не радовать поклонниц последнего бренда, который знаменит своими нежными шелково-кружевными материалами, мятно-лавандовыми оттенками и милыми ночнушками.

Коллаборация H&M и Love Stories

В новой коллаборации тоже есть отличительные черты Love Stories: трусы с мультяшными принтами, мягкие бюстгальтеры, леопардовые шорты для дома и ночная повязка для сна.

Коллаборация H&M и Love Stories

Пока коллекция доступна на сайте H&M, но в скором времени ее можно будет найти и в официальных магазинах в Москве.