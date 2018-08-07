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Совместная коллекция H&M и Love Stories
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Совместная коллекция H&M и Love Stories 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Популярный масс-маркет-бренд H&M и компания кружевного белья Love Stories выпустили совместную коллекцию! Это не может не радовать поклонниц последнего бренда, который знаменит своими нежными шелково-кружевными материалами, мятно-лавандовыми оттенками и милыми ночнушками.
Коллаборация H&M и Love Stories
В новой коллаборации тоже есть отличительные черты Love Stories: трусы с мультяшными принтами, мягкие бюстгальтеры, леопардовые шорты для дома и ночная повязка для сна.
Коллаборация H&M и Love Stories
Пока коллекция доступна на сайте H&M, но в скором времени ее можно будет найти и в официальных магазинах в Москве.
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