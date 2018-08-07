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Что такое стиль яппи?
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Что такое стиль яппи? 

Я Покупаю 22 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Яппи (англ. Yuppie — аббревиатура от Young Urban Professional Person — «молодой городской профессиональный человек») — модное с 80-х годов зародившееся в США молодежное движение, воспевающее материальные ценности. Зарабатывать и тратить много — заветная мечта всех приверженцев стиля яппи. Трудоголики и невротики, молодые и целеустремленные, они карабкаются вверх по карьерной лестнице, не жалея себя.
Изматывающая работа на пути к успеху требует колоссальных энергозатрат. Именно поэтому для яппи так важно оставаться спортивными и привлекательными. Забота о своем имидже — неотъемлемая потребность яппи. Внимание к деталям, пунктуальность и дисциплинированность — верные друзья этих золотоискателей.
Стиль яппи построен на нюансах: в нем уживаются роскошные бренды, добротная классика и сверхсовременные технологии. Истинные яппи выбирают все самое лучшее, но не стремятся выставить это напоказ. Их девиз — «быть, а не казаться». Эта позиция предполагает определенную сдержанность в гардеробе, но не отменяет качественных вещей от именитых брендов, придающих образу элегантности и даже шика.
Гардероб яппи предполагает наличие универсальных и базовых вещей: брючный костюм, джинсы, сорочки. Огромное внимание уделяется аксессуарам, визуально добавляющим статуса: наручные часы, солнцезащиные очки, ремни, обувь и сумки, гаджеты.
Выбираем идеальный костюм в стиле яппи:
Как выглядеть дорого:
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