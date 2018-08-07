Башмаки времен Цинь: сапожник в Китае мастерит по технологии 19 века

В Китае сапожник Ай Венке делает обувь по технологии 19 века. Она получается такая же, как во времена императора династии Цинь.

В работе он использует больше 40 инструментов. За основу взята белая хлопчатобумажная ткань. В ней 35 слоев хлопка, которые переплетены нитками из конопли. В такой обуви нога дышит, а сами тапочки прослужат не один год. На изготовление только одной пары уходит до пяти дней.

«Изготовление ручной такой обуви занимает почти 100 шагов, и каждый этап заканчивается вручную. Клей изготовлен из той же муки, которую мы с вами можем съесть. Чтобы добиться высшего качества, мы смешиваем муку с кипящей водой и держим в этом растворе обувь», — рассказал Ай Венке.

Напомним, ранее в Германии научились делать обувь из рыбьей кожи. Купить ботинки с оригинальной отделкой можно лишь по предварительному заказу.

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