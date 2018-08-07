Таку Оомура (Taku Oomura) — титулованный дизайнер из Японии. Он решил переосмыслить восприятие такого привычного понятия, как логотипы, и превратил их кое во что новое. Знаменитые во всем мире логотипы нашли свое применение в будничной жизни в качестве практичный вещей.
Проект, который дизайнер назвал «Попытка и ошибка», привлек всеобщее внимание в соцсетях.
Оомура, вдохновленный формой и гранями логотипов, превращает их с помощью 3D-принтера в миниатюрные прототипы, которые оказываются очень даже полезными в быту.
Логотип Adobe как вешалка для одежды.
Honda открывает бутылки.
Adidas — держатель ручек.
McDonald’s — многофункциональная скрепка.
Nike Air Jordan — вешалка для одежды.
Логотип Nike как нож для бумаги.
Louis Vuitton — держатель для конвертов.
Bluetooth — своеобразная бабочка.
Логотип Twitter вполне подойдет для очистки цитрусовых.
Yahoo — держатель для всякой мелочи.
Логотип американской компании игрушек Toys «R» Us как открыватель бутылок.
Playstation — держатель салфеток.
YouTube — конфета.
Coca-Cola — браслет или кольцо.
Логотип транспортной компании Seino — отличная расческа.