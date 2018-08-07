Honda — открывашка для пива: японский дизайнер превращает известные логотипы в бытовые предметы

Таку Оомура (Taku Oomura) — титулованный дизайнер из Японии. Он решил переосмыслить восприятие такого привычного понятия, как логотипы, и превратил их кое во что новое. Знаменитые во всем мире логотипы нашли свое применение в будничной жизни в качестве практичный вещей.

Проект, который дизайнер назвал «Попытка и ошибка», привлек всеобщее внимание в соцсетях.

Оомура, вдохновленный формой и гранями логотипов, превращает их с помощью 3D-принтера в миниатюрные прототипы, которые оказываются очень даже полезными в быту.

Логотип Adobe как вешалка для одежды.

Honda открывает бутылки.

Adidas — держатель ручек.

McDonald’s — многофункциональная скрепка.

Nike Air Jordan — вешалка для одежды.

Логотип Nike как нож для бумаги.

Bluetooth — своеобразная бабочка.

Логотип Twitter вполне подойдет для очистки цитрусовых.

Yahoo — держатель для всякой мелочи.

Логотип американской компании игрушек Toys «R» Us как открыватель бутылок.

Playstation — держатель салфеток.

YouTube — конфета.

Логотип транспортной компании Seino — отличная расческа.