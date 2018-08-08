Тренд сезона — многослойные колье: какие выбрать и с чем носить

Летом, когда нет никакого шанса на многослойность, лучший вариант при создании стильного образа — это аксессуары. Чаще всего мы обращаем на них мало внимания, уделяя больше времени и сил сочетаниям одежды и обуви. Но, как это ни странно, украшения могут разнообразить даже самый скучный образ. Как? Разбираемся прямо сейчас!

Многослойное колье, определенно, тренд сезона. Этот аксессуар как нельзя лучше подходит именно для теплого времени года, когда поэкспериментировать с образом не так уж просто, учитывая погодные условия. С помощью колье даже самый простой look можно сделать интересным, придать женственности, дерзости и нарочитого шарма. В общем, этот аксессуар просто палочка-выручалочка для всех модниц!

На смену чокерам, огромным бусам и украшениям в стиле бохо пришли минималистичные многослойные колье. И хотя эти украшения тоже объемные, они совсем не выглядят вычурно и не перегружают образ. Тонкие линии, декор в виде камней или цветов, аккуратные изгибы — вот так выглядит трендовое украшение этого лета.

Если обычно длину колье или ожерелья нужно подбирать индивидуально, в зависимости от твоих пропорций, то над многослойными украшениями долго думать не нужно: они универсальны и подходят абсолютно всем. Кроме того, мало кто знает, но длинные аксессуары на шею визуально вытягивают фигуру и делают ее стройнее. Поэтому девушкам невысокого роста многослойные колье сослужат хорошую службу.

При выборе колье обязательно нужно руководствоваться целым образом. Если твой выбор пал на блузу с круглым вырезом, то в таком случае подойдут модели с объемными деталями. Например, многослойное жемчужное колье, повторяющее вырез.

Квадратный вырездекорировать сложнее, хотя он красиво подчеркивает грудь и зону декольте. Выбирай украшение интересной геометрической формы, пусть «слои» колье будут асимметричными, с деталями разной формы и цвета.

V-образный вырезтоже выгодно подчеркивает формы. К тому же к нему легче подобрать колье. Останови свой выбор на минималистичных украшениях из цепочек. Они не будут выглядеть просто, а, наоборот, сделают нужный акцент.

Вырез лодочкойоголяет красивую женскую часть тела — плечи, но при этом укорачивает силуэт, поэтому нейтрализовать этот эффект поможет длинное колье. Лучше, чтобы оно было треугольной формы.

И не забывай главное правило: все украшения в твоем образе должны сочетаться. Тандем серебряных и золотых аксессуаров верх безвкусицы. Так что если у тебя нет пары к твоему колье, то лучше ограничиться одним украшением.

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Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/Vostok