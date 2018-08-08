50 классных рюкзаков на учебу, работу и вообще

Какими бы красивыми не были it-bags из последних коллекций Jil Sander и Jacquemus, самым практичным аксессуаром для городской жизни остается рюкзак. Мы нашли 50 отличных вариантов — вместительных и компактных, для детей и взрослых, от 730 до 243 400 рублей.

С окончанием лета поясные сумки уходят на полку: они не вместят книги для начала учебного года, ноутбук для возвращения из долгого отпуска и куртку для подготовки к сезону перманентных дождей. Главной вещью для этих целей давно стал рюкзак, и теперь он есть не только у уличных брендов, но и у тяжелого люкса — Burberry, Chanel , Loewe и Thom Browne.

Первый делает вариант из иконической клетки, второй — из прозрачного пластика (и с косметичкой внутри), третий — в стиле preppy и экипировки бейсболистов, а четвертый — в форме портфеля, специально для деловых встреч (и плеч!). Без преувеличения идеальные рюкзаки также выпустили Prada, J. W. Anderson и Dolce & Gabbana, причем у последнего очень много детских моделей.

Доменико Дольче и Стефано Габбана разрисовывают, расписывают и расшивают сумки для школы так, будто бунтуют против ортодоксального дресс-кода. С более нейтральными вариантами вроде Little Marc Jacobs, Gaelle Paris Kids и Coq En Pate Editions ребенок точно не попадет под горячую руку преподавателя-консерватора. А прогрессивная бельгийская марка Jeune Premier ориентируется не столько на дизайн, сколько на практичность: кроме удобных широких лямок, у рюкзаков есть колеса и ручка для перевозки.

Большинство этих сумок стоят как настоящие арт-объекты — недорогие модели продают Levi’s, Herschel, Extra и Calvin Klein, в коллекции которого есть рюкзаки с Энди Уорхолом . Непромокаемые, вместительные и внесезонные, они прослужат не пару сезонов, а несколько лет, ведь не привязаны к «оттенкам года» или кратковременным трендам.

Любителям «made in Russia» советуем посмотреть на коллекции I make bags, Arny Praht, B for Bags, Ranzel и «Якорь», которые подойдут под любую одежду: плиссированное платье, виниловый корсет и твидовый костюм. Многие из них сейчас продаются на скидкой до 35%, а у петербургского бренда Pocket Cat есть бонус — из кармана выглядывает кот, которого не нужно специально выгуливать и кормить.