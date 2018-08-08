Ещё
В Красноярске на улице Дубровинского появились «Бегущие люди»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярске на улице Дубровинского появились «Бегущие люди» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Изображение выполнено в стиле постмодернизма. Художник называет своей главной идеей символы динамичности, ритма жизни. А, чтобы подчеркнуть динамику, Анастасия изобразила людей геометрические формы.
Проект «Бегущие люди» по улице Дубровинского появился благодаря конкурсу по оформлению городской среды «Искра». Анастасия Фёдорова весной этого года победила в номинации «Художественное оформление». Над проектом автор работала около месяца.
«Я выбрала именно эту тему для своего проекта, потому что сейчас время постмодернизма, с каждым годом человечество разрабатывает всё больше новых технологий, делает больше открытий в сфере биологии, химии и физики. Люди просто не способны усваивать такое количество информации и гонятся за временем, его атрибутами, трендами, практически готовы идти по головам друг друга. Я хочу, чтобы люди почувствовали своё время и на секунду остановились, подумали», — объясняет свой замысел художница.
Выбор одежды для бегущих людей на рисунке не случаен. «Они одеты в спортивные костюмы, это тоже изображение нашего настоящего, его трендов, когда человек каждый день, превращается спортсмена, в образном понимании», — говорит Анастасия Фёдорова.
Отображение времени года, показанное через цветовую палитру в одежде бегущих, ещё один смысл картины. Люди бегут из зимы в зону весны, потом попадают в лето, в осень и снова в зиму. Зимние люди изображены в розовых, фиолетовых, холодных оттенках голубого и темно-синего цвета. Люди весны одеты в одежду в ярко оранжевых, розовых, коричневых и зеленых цветах. В светло и тёмно-зеленых, розовом и коричневом цветах автор увидела летних людей, а людей осени в оранжевых, розовых, коричневых и зелёных оттенках.
АиФ Красноярск: последние новости
Последний полёт. В Красноярском крае в авиакатастрофе погибли 18 человек Тела погибших при крушении Ми-8 в Туруханском районе доставят в Красноярск 6 августа станет днем траура в Красноярском крае в честь погибших в Ми-8
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили3
Почему сводит ногу по ночам77
Асмус поделилась пикантным фактом о себе4
71-летняя Ротару поразила своей внешностью45
Какой на самом деле бывает чеченская свадьба20
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
00:54
Дарью Мельникову подозревают в беременности
Звёзды
02:59
32-летняя певица Бьянка вышла замуж
Звёзды
03:01
СМИ: любовница Петросяна беременна
Звёзды
00:40
10 простых способов получить прибавку к зарплате
Психология
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
09:30
Что будет, если каждый день съедать килограмм меда
Еда
00:40
Ким Кардашьян сильно похудела
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение