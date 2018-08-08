В Красноярске на улице Дубровинского появились «Бегущие люди»

Изображение выполнено в стиле постмодернизма. Художник называет своей главной идеей символы динамичности, ритма жизни. А, чтобы подчеркнуть динамику, Анастасия изобразила людей геометрические формы.

Проект «Бегущие люди» по улице Дубровинского появился благодаря конкурсу по оформлению городской среды «Искра». Анастасия Фёдорова весной этого года победила в номинации «Художественное оформление». Над проектом автор работала около месяца.

«Я выбрала именно эту тему для своего проекта, потому что сейчас время постмодернизма, с каждым годом человечество разрабатывает всё больше новых технологий, делает больше открытий в сфере биологии, химии и физики. Люди просто не способны усваивать такое количество информации и гонятся за временем, его атрибутами, трендами, практически готовы идти по головам друг друга. Я хочу, чтобы люди почувствовали своё время и на секунду остановились, подумали», — объясняет свой замысел художница.

Выбор одежды для бегущих людей на рисунке не случаен. «Они одеты в спортивные костюмы, это тоже изображение нашего настоящего, его трендов, когда человек каждый день, превращается спортсмена, в образном понимании», — говорит Анастасия Фёдорова.

Отображение времени года, показанное через цветовую палитру в одежде бегущих, ещё один смысл картины. Люди бегут из зимы в зону весны, потом попадают в лето, в осень и снова в зиму. Зимние люди изображены в розовых, фиолетовых, холодных оттенках голубого и темно-синего цвета. Люди весны одеты в одежду в ярко оранжевых, розовых, коричневых и зеленых цветах. В светло и тёмно-зеленых, розовом и коричневом цветах автор увидела летних людей, а людей осени в оранжевых, розовых, коричневых и зелёных оттенках.