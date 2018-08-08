Модное фиаско: Квитко надела брюки-стринги

Модель уже не знает, как еще показать свои формы.

Анастасия Квитко никогда не отличалась хорошим вкусом. Ее наряды обычно вызывают одно желание: укутать девушку в плед. Даже самые преданные фанаты сходятся на том, что уж лучше бы девушка носила только свои любимые микрокупальники: по крайней мере, парой кусочков ткани образ испортить сложно. Но хоть Настя и живет в солнечной Калифорнии, одними бикини все-таки обойтись не может. И последний модный лук этой звезды просто шокировал фанатов.

Глядя на брюки пыльно-розового цвета, сразу и не поймешь: то ли они полностью прозрачны, то ли белые стринги модель надела поверх штанов, то ли это такая задумка модного дизайнера. В любом случае, смотрится это, мягко говоря, странно. Да и нелепые рюши на брюках и спортивные яркие кроссовки, которыми Квитко решила дополнить свой аутфит, вызывают недоумение. Даже недавно продемонстрированные моделью кружевные леггинсы меркнут перед этим фэшн-безумием.

Хотя чему удивляться? Подписчики Анастасии давно знают: ее гардероб состоит из ультракоротких обтягивающих платьев, коротких топов и облегающих леггинсов. И девушку абсолютно не волнует, что наряды-«лапша» давно вышли из моды, а глубокие декольте неуместны в повседневной жизни.

Даже ее конкурентка Ким Карадашьян уравновешивает свои секси-луки вещами в стиле унисекс. Но Квитко считает: чем больше тела получается показать в той или иной одежде, тем она круче. Wday.ru выбрал самые неудачные наряды 23-летней модели. А вам нравится, как одевается Анастасия?

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