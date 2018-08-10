Дочери Юэна МакГрегора в рекламной кампании Fendi

Выпуск рекламных роликов со знаменитостями для модных брендов стало обычной практикой. Дочки известного актера Эвана МакГрегора Клара и Эстер стали новыми моделями в рекламном мини-фильме известного итальянского дома моды Fendi. Данная работа приурочена к памятному дню — десятилетию популярной сумки Peekaboo.

Знаменитые бренды стали предлагать сьемки не просто знаменитостям, а целой звездной семье. Совсем недавно в кампейне Calvin Klein участвовали сестры Кардашьян. Теперь на очереди дочки актера Эвана МакГрегора. Мини-фильм рассказывает простую и легкую историю (обычно бренды стараются не перегружать свои ролики серьезным смыслом) об одном дне из жизни звездных сестер.

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Видео получилось достаточно атмосферным и визуально приятным. Создатели видео использовали мягкие белые цвета, которые не режут глаз. Режиссер большой акцент сделал на музыкальное сопровождение. На фоне играет мелодичный эмбиент в исполнении Канье Уэста. Начинается ролик в комнате сестер МакГрегор, где они беззаботно веселятся, а потом отправляются гулять на красивый песчаный пляж у океана.

На видео мы замечаем, что везде их незаменимыми спутницами являются знаменитые сумки Peekaboo, в честь которых и был создан этот ролик. Это не единственный подобный рекламный проект от итальянского дома моды. В предыдущей серии были задействованы появились Сильвия Вентурини Фенди и ее дочери — Дельфина Делеттрез Фенди и Леонетта Лучано Фенди.