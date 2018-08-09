Ещё
Красавицы-дочки Эвана МакГрегора готовы затмить сестер Хадид в новой рекламной кампании Fendi
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красавицы-дочки Эвана МакГрегора готовы затмить сестер Хадид в новой рекламной кампании Fendi 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
22-летняя Клара и 16-летняя Эстер Макгрегор стали главными героинями рекламной кампании Fendi.
Юбилейный 10-й год знаменитой сумки Peekaboo итальянский бренд Fendi отмечает в компании дочек актера Эвана МакГрегора. В рекламном ролике Клара и Эстер показывают, как проходит их день под песню Канье Уэста. В видео девушки одеты в почти идентичные наряды: миди-юбки и рубашки свободного кроя. Акценты, разумеется, сделан на сумках.
К слову, для Клары это уже не первый опыт работы моделью. Ранее 22-летняя девушка уже участвовала в показе Dolce & Gabbana, а также снималась для Playboy. А вот у 16-летней Эстер опыта в съемках меньше. Она посвящает себе музыке. Но, согласись, девушки отлично справились с этой рекламной кампанией. Быть может, Белле и Джиджи Хадид придется скоро подвинуться?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press, Instagram
WMJ.ru: последние новости
Тренд сезона — многослойные колье: какие выбрать и с чем носить Тренд сезона — вещи в стиле барокко и рок-н-ролл: как носить и с чем сочетать Романтичные платья, плюшевые свитера и не только: Селена Гомес создала коллекцию одежды вместе с Coach
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин6
Почему сводит ногу по ночам79
Черно показала, что «Дом 2» делает с людьми5
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили4
Самые ужасные невесты «Давай поженимся»6
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
10:37
Мужчины, ставшие отцами после 50
Звёзды
10:44
Странные продукты, которых у нас нет
Еда
08:06
Звезды из глубинки, которые покорили Москву
Звёзды
02:25
Звездные красотки и их молодые мужья
Звёзды
00:31
51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой
Звёзды
05:08
Звезды, которые утверждают, что не кололи ботокс
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение