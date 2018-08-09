Красавицы-дочки Эвана МакГрегора готовы затмить сестер Хадид в новой рекламной кампании Fendi

22-летняя Клара и 16-летняя Эстер Макгрегор стали главными героинями рекламной кампании Fendi.

Юбилейный 10-й год знаменитой сумки Peekaboo итальянский бренд Fendi отмечает в компании дочек актера Эвана МакГрегора. В рекламном ролике Клара и Эстер показывают, как проходит их день под песню Канье Уэста. В видео девушки одеты в почти идентичные наряды: миди-юбки и рубашки свободного кроя. Акценты, разумеется, сделан на сумках.

К слову, для Клары это уже не первый опыт работы моделью. Ранее 22-летняя девушка уже участвовала в показе Dolce & Gabbana, а также снималась для Playboy. А вот у 16-летней Эстер опыта в съемках меньше. Она посвящает себе музыке. Но, согласись, девушки отлично справились с этой рекламной кампанией. Быть может, Белле и Джиджи Хадид придется скоро подвинуться?

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Фото:Global Look Press, Instagram