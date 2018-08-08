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Акцент на плечи: 5 модных вещей в стиле 80-х, которые можно носить уже сейчас
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Акцент на плечи: 5 модных вещей в стиле 80-х, которые можно носить уже сейчас 

SNCmedia.ru 40 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Кроп-топ  Такой мы видели у Натали Портман, Риты Ора и чуть ли ни у каждого модного инфлюенсера в Instagram. Особенно по душе он пришелся Даниэль Бернштейн — автору канала @weworewhat. Блогер умело сочетает топы и блузки с рукавом-фонарик с мини юбками, брюками с завышенной талией и джинсами.
Рубашка/блузка
Рубашка — ваш лучший друг. Правильно выбранная модель в сочетании всего лишь с голубыми джинсами поможет создать очень стильный лук. А если это будет модель с рукавом-фонарик, то такого эффекта можно добиться еще быстрее и проще.
Платье
Рукава-фонарики добавят платью должной романтики и кокетства. Но чтобы случайно не сделать себя визуально больше, стоит выбирать платья по фигуре, а лучше вообще добавить на талию широкий пояс, чтобы добиться баланса. Актуальны как модели мини, так и миди.
Пиджак
Лучший друг девушки перешел к ней из мужского гардероба. Говорят же, что девочки дружить не могут, а маскулинный крой идет хрупким созданиям даже больше, чем тем, для кого изначально придумывался. Так, осенью 2018 будут актуальны модели пиджаков в стиле oversized с широкими плечами. За вдохновением можно отправиться к маме — у нее в фотоальбоме точно можно будет найти следы этого модного призрака из 80-х.
Джинсовая куртка
А еще объемные плечи сейчас присущи и джинсовым курткам. Согласитесь, в сочетании с коротким платьем по фигуре или джинсами скинни такой жакет будет выглядеть очень эффектно. Доказательство нашли у Сони Есьман.
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