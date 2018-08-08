Главный ювелирный тренд года: серебро и жемчуг! Самые интересные модели и варианты

«Жемчуг всегда прав», — авторитетно заявляла легенда моды Коко Шанель и добавляла жемчужное украшение к любому наряду. С ней легко согласиться, ведь любимое украшение с нежным камнем можно носить и днем, и вечером. Мы собрали самые актуальные модели, которые доказывают, что серебро и жемчуг просто созданы друг для друга.

Кольцо

1. Кольцо Sokolov, цена: ок. 2 000 руб. ; 2. Кольцо Elab Ring, цена по запросу. ; 3. Кольцо Birks, цена: ок. 20 000 руб.

В Японии подарить жемчужину — выразить большую любовь. Неудивительно, что многие невесты для свадебной церемонии выбирают украшения с жемчугом. Дизайнеры вдохновились восточной традицией и создали изящные серебряные кольца с жемчужинами. Вариантов моделей несколько: тонкое кольцо с небольшой жемчужиной; кольцо-кастет, которое надевается сразу на несколько пальцев; открытое кольцо (не замыкается).

Кольцо DEN`O, от 2 350 руб., заказать: +7 (800) 100-13-73​

Кольцо DEN`O, от 2 350 руб., заказать: +7 (800) 100-13-73​

Колье

1. Колье Lav'z, цена: 4 190 руб. ; 2. Колье Tiffany&Co , цена: ок. 30 000 руб. ; 3. Колье Sokolov, цена: 4 590 руб.

На смену многоярусным жемчужным ожерельям пришли минималистичные, на тонких серебряных цепочках. Обезоруживающая хрупкость такого украшения подчеркивает женственность его обладательницы. Вовсе не обязательно делать выбор в пользу готового украшения, можно взять подвеску в виде жемчужины для серебряной цепочки. Лаконичное украшение впишется даже в офисный дресс-код.

Подвеска Pistachio, от 1 708 руб., заказать: +7 (495) 988-88-89​

Подвеска Pistachio, от 798 руб., заказать: +7 (495) 988-88-89​

Моносерьга

1. Серьга Sokolov, цена: 2 690 руб. ; 2. Серьга Lav'z, цена: 1 990 руб. ; 3. Серьга Lav'z, цена: 2 800 руб.

Это утонченное украшение с игривым характером идеально смотрится с асимметричными прическами, которые прикрывают одно ухо. Во второе ухо стилисты советуют вставить серьгу-пусет со светлым камнем. Моносерьга выглядит стильно в сочетании с платьем сложного кроя и сексуально — со строгим жакетом, надетым на голое тело.

Браслет

1. Браслет Poisondrop, цена: 5 000 руб. ; 2. Браслет Sunlight, цена: 4 000 руб. ; 3. Браслет Majorica, цена по запросу

В новом сезоне ювелиры сделали ставку на лаконичную форму и минимализм в дизайне браслетов. Элегантный серебряный браслет, украшенный одной или несколькими крупными жемчужинами, хочется носить постоянно. Его можно надеть с черным платьем-футляром, брючным костюмом, любимой футболкой и джинсами. Стилисты сошлись во мнении, что узкий серебряный браслет с жемчугом действительно универсален и гармонично смотрится практически с любым нарядом. Его можно надеть и на работу, и на торжественное мероприятие.

Браслет DEN`O, от 6 750 руб., заказать: +7 (800) 100-13-73 Браслет DEN`O, от 5 750 руб., заказать: +7 (800) 100-13-73 Брошь

1. Брошь Sunlight, цена по запросу; 2. Брошь Mood, цена: 6 000 руб. ; 3. Брошь Sokolov, цена: 2 190 руб.

Ювелирная брошь — выбор настоящей леди. Она изящно дополнит романтичную блузку, твидовый жакет, летящее платье и даже классическое пальто. Серебряные броши, украшенные жемчугом, можно увидеть в последних коллекциях модных домов Yves Saint Laurent, Chanel и Oscar de la renta. Актуальны флористические и анималистичные мотивы: брошь может быть выполнена в виде цветка или дивной птицы.

Узнать больше о модных аксессуарах:

Что о вас говорят любимые украшения

7 украшений, которые не выйдут из моды

Хочу — могу! Самые стильные украшения с красных дорожек и их бюджетные аналоги