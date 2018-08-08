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«Вечеринка с Кэрри Брэдшоу» пройдет в Ростове
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«Вечеринка с Кэрри Брэдшоу» пройдет в Ростове 

Деловое сообщество 2 часа назад
В этом году легендарный сериал «Секс в большом городе» отмечает 20-летний юбилей. В честь этого события в 15 городах России пройдут «Вечеринки с Кэрри Брэдшоу». В самых модных местах города гости смогут посмотреть сразу 4 серии любимого сериала. Организовывает вечеринки телеком-оператор «Дом.ru» и онлайн-сервис Amediateka.
В Ростове-на-Дону вечеринка с Кэрри пройдет 15 августа в 19:00 в кафе Романтики. Организаторы обещают не только просмотр фильма, но и интересную шоу-программу: конкурсы, показ мод, подарки. Каждая участница сможет воспользоваться услугами визажиста и стилиста. Билеты на вечеринку уже в продаже.
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