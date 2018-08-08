«90-е возвращаются»: Яна Рудковская блеснула в total look Versace

Уже несколько недель Яна Рудковская отдыхает в Италии и делится с поклонниками фотографиями в многочисленных купальниках и летних нарядах. Так на днях продюсер опубликовала фото, на котором она заснята в total look Versace, в компании подруги и Филиппа Киркорова

"Сардиния на стиле. 90-е возвращаются в тренде не только в музыке, но и в моде, Versace у руля, коллекция Baroque 1992 года — пример, и только Филипп верен другому модному итальянскому дому уже много лет, но Вы поняли какому", — написала Яна (Орфография и пунктуация авторские— Прим.ред.).

Несмотря на то, что наряд Яны смотрелся ярко и стильно, не все подписчики оценили его. Более того, в комментариях выразили мнение, что платье смотрятся «по-деревенски».

Яна не оставила нападки без ответа и в Stories опубликовала фото Джиджи Хадид, Кэти Перри, Бейонсе, Риты Оры, Наоми Кэмпбелл и других звезд в нарядах Versace.

"В моём предыдущем посте идут жаркие дебаты про возвращение стиля @versaceколлекции Baroque 1992 года, а мой сторис кишит мировыми звёздами, как доказательство, что не только мы (Русские лохи) вырядились в яркие творения гения моды", — написала она.