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Лили-Роуз Депп сверкнула сосками в коротком топе
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Лили-Роуз Депп сверкнула сосками в коротком топе 

WDay.ru 41 минуту назад
Фото: WDay.ru
Юная топ-модель не сочла нужным надеть нижнее белье.
19-летняя муза Карла Лагерфельда и модель Chanel не утруждает себя тем, чтобы следовать хотя бы минимальным правилам приличия. Например, на модном показе она прямо на голое тело надела кружевной комбинезон с мини-юбкой. А он оказался абсолютно прозрачным. Гости мероприятия были в шоке.
Ну, а в минуты отдыха Лили-Роуз вообще может предстать перед публикой почти без одежды. Например, недавно она выложила в свой микроблог пляжное топлес-фото. Правда, выходя на прогулку в город, звезда все же прикрывает свои прелести минимальным количеством вещей. Правда, нижнее белье игнорирует.
В тонком розовом топе грудь и соски мисс Депп были видны, кажется, за сотню метров. Но Лили-Роуз это абсолютно не смущало. Кстати, некоторые поклонники посетовали, что одевается девушка слишком уж простенько: обычная майка и велосипедки.
Но она ведь не обязана ежеминутно находиться при полном параде. Достаточно того, что на светских мероприятиях она смотрится блистательно. Хотя… не всегда. В последнее время модель совершает один модный провал за другим.
Например, на одном из торжественных коктейлей Лили появилась в комплекте, ставшем одним из худших в ее пока не слишком длинной карьере. Выбор звезды пал на костюм от Chanel, состоявший из кроп-топа и мини-юбки. Культовая для модного дома ткань обрела очень современное и свежее звучание. Правда, на Лили Роуз такой ансамбль совершенно не смотрелся! Он лишь смог подчеркнуть не слишком длинные «тяжелые» ноги и удлинил торс. Кроп-топ абсолютно не ужился с юбкой с низкой посадкой и изуродовал фигуру актрисы. От стройности и гармоничных пропорций не осталось и следа.
Так что лучше бы Лили-Роуз вернуться к своим невесомым «голым» нарядам. Они делают фигуру девушки изящнее и стройнее. Да и поклонников с каждым провокационным луком у ней прибавляется. А кому бы не понравились такие платья?
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