Предпринимательница из Архангельска сменила офисную работу на творческую

Кусочки ткани и маленькая швейная машина — с этого началась предпринимательская деятельность Анны Злотко из Архангельска, появившаяся сначала как хобби, а затем ставшая одновременно и бизнесом, и творчеством.

Анна Злотко, по образованию инженер по стандартизации и сертификации, к тому времени около 10 лет проработала советником генерального директора в компании. Она еще и многодетная мама и, находясь в отпуске по уходу за третьим ребенком, решила попробовать себя в швейном ремесле. «Выйдя в декрет с третьим ребенком, я поняла, что вернуться на предыдущее место работы я, скорее всего, не смогу, потому что совмещать воспитание детей и полноценный рабочий график, который существовал в нашей компании, невозможно, — рассказала она. — Я задумалась над тем, чтобы попробовать делать что-то самостоятельно, своими руками. И начала с изготовления очень популярных у нас на тот момент галстуков-бабочек».

В домашних условиях Анна оборудовала небольшую мастерскую — значительные затраты потребовались только на первую рекламу готовой продукции, а швейная машина у нее была. «Я самоучка, хотя тяга к рукоделию была всегда — мои мама и бабушка занимались швейным ремеслом как хобби, а я всегда за этим наблюдала, — рассказала предпринимательница. — Я сделала первую пробную коллекцию бабочек, пригласила фотографа для создания красивого портфолио, разработала бренд и упаковку».

С возникновения идеи до ее воплощения в продукт времени прошло немного — около трех месяцев. Коллекция пошла на ура, однако еще нужно было сделать выбор между старой работой и новым увлечением. «Работа очень мне нравилась. Она была совсем не творческой, но научила формировать в голове порядок, ставить себе цели», — рассказала Анна. По ее словам, работать по гибкому графику возможности не было, а отдавать все время профессиональной деятельности и воспитывать троих детей было бы сложно. «Так я решила продолжать это ремесло и сделать его своим бизнесом. Это был 2016 год, я встала на учет по безработице, прошла небольшое обучение, подготовила бизнес-план по открытию уже настоящей, а не домашней мастерской», — рассказала Анна.

Благодаря своим творческим идеям она стала победителем конкурса, организованного Центром занятости среди стоящих на учете по безработице. Победителю этого конкурса предоставлялась материальная помощь для стартапа в размере 70 тысяч рублей. На полученные средства Анна сняла помещение, сделала небольшой ремонт, купила все необходимое, зарегистрировалась как ИП, открыла мастерскую и приступила к работе. К тому времени она сотрудничала с крупным магазином мужской одежды в Архангельске, где продавались созданные ею галстуки-бабочки, а бренд Anna Zlotko получил в городе известность.

Но бабочковый бум прошел, и назрела необходимость заниматься дальнейшим развитием бизнеса. «Я выбрала для себя стратегию продвижения личной истории, своего бренда. Я участвовала во многих мероприятиях города, освоила такую старинную технику декорирования тканей, как верховая набойка, и проводила мастер-классы, стала работать с нашими архангельскими музеями — помогать с дизайнерским оформлением выставок и постепенно окунулась в сферу народной культуры. Я поняла, что мне хочется заниматься не только сохранением этих традиций, но и их развитием и продвижением. Так возникла идея заняться производством детской и женской одежды в современном русском стиле, в котором соединялись бы и традиции, и современность», — рассказала Анна.

Она изучила историю архангельской росписи по дереву, которая пришла в этот северный регион из Костромы. «Я познакомилась с художником, который занимался изучением росписи костромских отходников», — рассказала Анна. (Маляры-отходники — основоположники домовой росписи, их метод, по данным историков, лег в основу уральско-сибирской и вологодской росписей — прим. «Ленты.ру» .) Такая декоративная роспись была широко распространена в Костроме, а затем, благодаря стараниям артелей маляров-художников, которые путешествовали по разным регионам, расписывая избы, этот вид украшения стал популярен в том числе и в Архангельской области.

«Эта роспись очень красива, она похожа на вышивку, поэтому мы решили совместить несовместимое — и роспись с дерева перекочевала на натуральный лен для платьев, — рассказала Анна. — Это смотрится очень красиво, изысканно, наши платья произвели фурор! В прошлом году мы участвовали в международном фестивале «Город ремесел» в Вологде, заняли там с нашими платьями первое место. Также заняли первые места на наших региональных конкурсах дизайнеров, и наша продукция стала пользоваться спросом».

По словам предпринимательницы, этот проект был запущен с хештегом «девочки носят платья», и целью его было показать, что платье — это красиво и женственно. «Мы путешествуем по области, проводим мастер-классы, которые назвали „Деревенская школа моды“, где мы с участницами в первый день шьем платья, а во второй они вместе с художником осваивают технику росписи. У каждой девушки остается расписное платье, которое, мне кажется, можно передавать по наследству, потому что оно словно небольшое произведение искусства — как платье из сундучка», — говорит Анна.

Путешествует предпринимательница не только по региону, но и за его пределами. Не так давно вернулась из Норвегии, где как дизайнер представляла Архангельскую область на поморском фестивале. «Та роспись, которую мы используем в наших платьях, очень похожа на их традиционную роспись. На все официальные мероприятия и праздники местные женщины надевают традиционную одежду — блузы и сарафаны, украшенные вышивкой. Это очень красиво и необычно, и Архангельску, да и всей России стоило бы последовать примеру Норвегии», — считает она.

Изучение разных видов росписи и вышивки привело Анну к созданию коллекции одежды «Ласточка», которая попала в фотобанк журнала Vogue, что для дизайнера стала признанием ее работы.

Анна планирует и дальше развивать бизнес с в этом направлении, а также освоить еще два. Во-первых, это школьная форма, украшенная вышивкой. «Мне кажется, для школы это идеально, потому что та школьная форма, в которой дети ходят сейчас, оставляет желать лучшего», — считает она. Еще одно направление — это создание одежды православного направления — для крещения, венчания, просто для посещения церкви. «Раньше в церковь надевали все самое лучшее. Хочется, чтобы красота была везде!» — говорит она.

Анна разработала еще один бизнес-проект, с которым приняла участие в федеральной программе «Мама-предприниматель» — она проводится в различных регионах России, а в Архангельской области проходила впервые. «Мой проект признали лучшим, и полученный грант я планирую потратить на приобретение швейной вышивальной машины, чтобы вышивку делать самой и ни к кому не обращаться», — рассказала предпринимательница.

Именно на программе обучения «Мама-предприниматель» Анна узнала о Портале Бизнес-навигатор МСП. «Для молодежи сейчас очень много образовательных проектов, где они знакомятся с основами предпринимательской деятельности. А наше поколение — 80-90-х — оказалось не у дел. Мы умеем что-то делать, но не умеем продавать, нет навыков ведения бизнеса, нет знаний налогового законодательства и так далее, а ведь предпринимательская деятельность сопряжена со многими рисками», — говорит она. Бояться отсутствия необходимых знаний или опыта, по мнению Анны, не надо, но нужно знать, куда обращаться за помощью. «И вот этот портал содержит большое количество полезной информации. Для меня он хорош тем, что там можно выбрать свой город, и все жизненно необходимые для предпринимателя места там уже обозначены — лизинговые компании, банки, гарантийные фонды и так далее. К тому же там много практической полезной информации — о налогах, о том, как составить бизнес-план и так далее. Предпринимателям такой ресурс может быть очень полезен», — считает она.

Предпринимательница из Архангельска занимается развитием своего дела и одновременно изучением традиций региона, а также приобщением окружающих к красоте уже почти шесть лет и, похоже, ничуть не жалеет о том, что когда-то сменила офис на рискованное, но творческое дело. «Уже шестой год пошел как я в творчестве и мне очень нравится, я чувствую себя гармонично, моя семья меня поддерживает, дети также интересуются творчеством — дочь, к примеру, учится азам швейного мастерства в школе детской моды», — рассказала собеседница.

При этом Анна не намерена ограничиваться только собственным делом. «Очень хочется участвовать в развитии нашего региона не только личным примером, но и более глобально», — рассказала она, добавив, что подала документы на участие в выборах в городскую думу в сентябре. «Если все удачно сложится — здорово, — отметила она. — Если нет — для меня это будет интересный опыт, и я постараюсь какими-то другими способами донести до власти мысль о том, что город наш нуждается в любви и развитии».