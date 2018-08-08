«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело 

В Сети озадачены новым нарядом от бренда PrettyLittleThing. Как его носить, задаются вопросом пользователи. Это и платье, и бикини в одно и то же время.
@PrettyLittleThing
Тренд на вещи, которые изначально должны бы скрывать наготу, но на деле лишь демонстрируют прелести фигуры, набирает популярность. Дизайнеры одежды ушли далеко вперед и теперь не ограничиваются лишь созданием витиеватых комплектов нижнего белья и сексуальных боди. Шорты, джинсы, платья и даже комбинезоны — это все теперь может помочь в демонстрации своего тела.
А самые интересные (и самые странные) наряды мы собрали в нашей фотогалерее.