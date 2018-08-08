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«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело
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«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело 

Рамблер 53 минуты назад
Самые странные предметы одежды — в нашей фотогалерее.
1/19  Некоторое время мода на белье с низкой посадкой неумолимо брала свое
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2/19  И девушки неукоснительно следовали тренду
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3/19  Даже в ущерб эстетической составляющей
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4/19  Тем временем, бренд Asos выпустил джинсы, штанины которых соединены с верхней частью с помощью колец и цепочки
Фото:
5/19  Просто праздник какой-то для всех любителей оголиться
Фото:
6/19  Да, это наряд на свадьбу. Нет ничего хуже, чем спланировать церемонию и понять, что у кого-то из знакомых невест в день свадьбы было ровно такое же платье! С этим комплектом у вас такого казуса точно не случится.
Фото:
7/19  А вот и то самое платье-бикини от PrettyLittleThing
Фото:
8/19  Брюки от бренда Fashion Nova, к которым тоже есть вопросы...
Фото:
9/19  А вот эти шорты вполне сойдут за наряд для концертного шоу рок-звезды
Фото:
10/19  Когда после встречи сразу бежишь в клуб
Фото:
11/19  У нас есть вопросы к дизайнеру, создавшему эти джинсы наа подтяжках и с прозрачной боковиной.
Фото:
12/19  Если вы не знаете, на что спустить лишнюю сотню фунтов стерлингов, вам поможет бренд Carmar - именно они выпустили джинсы, от которых остались только "рожки да ножки"
Фото:
13/19  Джинсы, которые не прикрывают ничего и вовсе отсутствуют
Фото:
14/19  А вот эти шорты больше напоминают трусики с высокой посадкой
Фото:
15/19  Особенно с силуэтом сзади
Фото:
16/19  Переживаете, что джинсы оказались маловаты для массивной пятой точки этой модели? Все нормально, теперь дырки на ягодицах - это тренд!
Фото:
17/19  А вот "голое платье", пожалуй, уже стало классикой
Фото:
18/19  Бренд Fashion Nova тоже покоряет новые горизонты и выпускает в продажу, пожалуй, самые странные лосины, выполненные "по фигуре". За них создатели просят 50 американских долларов.
Фото:
19/19  Все еще не можем отойти от странных изобретений бренда PrettyLittleThing. Полиэтиленовые брюки могут стать вашими всего за 30 фунтов стерлингов
Фото:
В Сети озадачены новым нарядом от бренда PrettyLittleThing. Как его носить, задаются вопросом пользователи. Это и платье, и бикини в одно и то же время.
@PrettyLittleThing
Тренд на вещи, которые изначально должны бы скрывать наготу, но на деле лишь демонстрируют прелести фигуры, набирает популярность. Дизайнеры одежды ушли далеко вперед и теперь не ограничиваются лишь созданием витиеватых комплектов нижнего белья и сексуальных боди. Шорты, джинсы, платья и даже комбинезоны — это все теперь может помочь в демонстрации своего тела.
А самые интересные (и самые странные) наряды мы собрали в нашей фотогалерее.
Женский форум1
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