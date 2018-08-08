«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело 

1/19 Некоторое время мода на белье с низкой посадкой неумолимо брала свое Фото: predatorrat.shop

2/19 И девушки неукоснительно следовали тренду Фото: predatorrat.shop

3/19 Даже в ущерб эстетической составляющей Фото: predatorrat.shop

4/19 Тем временем, бренд Asos выпустил джинсы, штанины которых соединены с верхней частью с помощью колец и цепочки Фото: ASOS

5/19 Просто праздник какой-то для всех любителей оголиться Фото: ASOS

6/19 Да, это наряд на свадьбу. Нет ничего хуже, чем спланировать церемонию и понять, что у кого-то из знакомых невест в день свадьбы было ровно такое же платье! С этим комплектом у вас такого казуса точно не случится. Фото: @cristipedroche

7/19 А вот и то самое платье-бикини от PrettyLittleThing Фото: prettylittlething.com

8/19 Брюки от бренда Fashion Nova, к которым тоже есть вопросы... Фото: Fashion Nova

9/19 А вот эти шорты вполне сойдут за наряд для концертного шоу рок-звезды Фото: Fashion Nova

10/19 Когда после встречи сразу бежишь в клуб Фото: Net-a-Porter

11/19 У нас есть вопросы к дизайнеру, создавшему эти джинсы наа подтяжках и с прозрачной боковиной. Фото: ОpeningСeremony

12/19 Если вы не знаете, на что спустить лишнюю сотню фунтов стерлингов, вам поможет бренд Carmar - именно они выпустили джинсы, от которых остались только "рожки да ножки" Фото: Carmar

13/19 Джинсы, которые не прикрывают ничего и вовсе отсутствуют Фото: @carmardenim

14/19 А вот эти шорты больше напоминают трусики с высокой посадкой Фото: prettylittlething.com

15/19 Особенно с силуэтом сзади Фото: prettylittlething.com

16/19 Переживаете, что джинсы оказались маловаты для массивной пятой точки этой модели? Все нормально, теперь дырки на ягодицах - это тренд! Фото: prettylittlething.com

17/19 А вот "голое платье", пожалуй, уже стало классикой Фото: DressLily.com

18/19 Бренд Fashion Nova тоже покоряет новые горизонты и выпускает в продажу, пожалуй, самые странные лосины, выполненные "по фигуре". За них создатели просят 50 американских долларов. Фото: Fashion Nova