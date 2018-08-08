В моду снова вернулись брови в стиле Марлен Дитрих

Мода циклична, с этим уже давно никто не спорит. Вот только порой от круговых изменений приходится страдать. Чего стоят одни только брови — то тонкие, то густые. И эти два предпочтения заменяют друг друга раз в 20 лет (а то и чаще).
Так, в последние годы балом правили густые и даже немного небрежные брови. Например, как у Кары Деревень или Натальи Водяновой. Но вот недавно Рианна на обложке Vogue появилась с тоненькими ниточками. Затем ее примеру последовала певица Бет Дитто, которая украсила юбилейный выпуск журнала Love Magazine.
Неужели брови в стиле Марлен Дитрих снова в моде? Напомним, именно эта актриса первой сбрила всю растительность над глазами и вместо нее нарисовала черные тонкие полоски. Словом, вы готовы сбрить брови, чтобы потом заново их отращивать?