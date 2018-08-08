Ещё
В моду снова вернулись брови в стиле Марлен Дитрих
Далее:
Читайте также:
Ещё

В моду снова вернулись тонкие брови в стиле Марлен Дитрих! 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Мода циклична, с этим уже давно никто не спорит. Вот только порой от круговых изменений приходится страдать. Чего стоят одни только брови — то тонкие, то густые. И эти два предпочтения заменяют друг друга раз в 20 лет (а то и чаще).
Так, в последние годы балом правили густые и даже немного небрежные брови. Например, как у Кары Деревень или Натальи Водяновой. Но вот недавно Рианна на обложке Vogue появилась с тоненькими ниточками. Затем ее примеру последовала певица Бет Дитто, которая украсила юбилейный выпуск журнала Love Magazine.
Неужели брови в стиле Марлен Дитрих снова в моде? Напомним, именно эта актриса первой сбрила всю растительность над глазами и вместо нее нарисовала черные тонкие полоски. Словом, вы готовы сбрить брови, чтобы потом заново их отращивать?
Grazia: последние новости
Достойный выбор: королева Летиция сочетает яркий топ с цветочной юбкой Ярко! Зои Кравиц в красно-желтом наряде покоряет Нью-Йорк В тренде: Шарлиз Терон в брюках с лампасами и сумкой Prada в Лос-Анджелесе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили4
Почему сводит ногу по ночам78
Асмус поделилась пикантным фактом о себе25
Какой на самом деле бывает чеченская свадьба
71-летняя Ротару поразила своей внешностью60
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
11:03
Советские актёры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
03:20
Можно ли побороть страх публичных выступлений
Психология
01:10
Подруга обвиняет Степаненко в лицемерии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение