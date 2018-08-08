В моду снова вернулись брови в стиле Марлен Дитрих

В моду снова вернулись тонкие брови в стиле Марлен Дитрих!

Мода циклична, с этим уже давно никто не спорит. Вот только порой от круговых изменений приходится страдать. Чего стоят одни только брови — то тонкие, то густые. И эти два предпочтения заменяют друг друга раз в 20 лет (а то и чаще).

Так, в последние годы балом правили густые и даже немного небрежные брови. Например, как у Кары Деревень или Натальи Водяновой . Но вот недавно Рианна на обложке Vogue появилась с тоненькими ниточками. Затем ее примеру последовала певица Бет Дитто, которая украсила юбилейный выпуск журнала Love Magazine.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 31 Июл 2018 в 8:52 PDT