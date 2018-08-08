Создано приложение для тех, кому «нечего надеть»

Известная модель Бруклин Деккер выпустила приложение, которое пригодится многим девушкам. Звезда решила избавить девушек от долгих сборов по утрам. Новое приложение Бруклин по сути является карманным экспертом в подборе одежды и избавляет модниц от того, чтобы оплачивать услуги дорогостоящего специалиста по имиджу.
@yourfinery
Программа под названием Finery показывает весь список предметов в шкафу, а также сортирует их, сочетает между собой и показывает, что еще нужно докупить, а от чего стоит немедленно избавиться.
Бруклин Деккер считает, что ее приложение по важности ничем не уступает образовательным программам или курсом по тайм-менеджменту:
"Разработана целая куча программ для управления музыкой, финансами, путешествиями. Но нет ничего, чтобы упорядочить наконец гардероб!".
По словам Деккер, именно ее приложение наконец поможет девушкам навести порядок в шкафу и оптимизировать расходы на одежду.