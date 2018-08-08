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Создано приложение для тех, кому «нечего надеть»
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Модель создала приложение для тех, кому «нечего надеть» 

Рамблер 1 час назад
Фото: @yourfinery
Известная модель Бруклин Деккер выпустила приложение, которое пригодится многим девушкам. Звезда решила избавить девушек от долгих сборов по утрам. Новое приложение Бруклин по сути является карманным экспертом в подборе одежды и избавляет модниц от того, чтобы оплачивать услуги дорогостоящего специалиста по имиджу.
@yourfinery
Программа под названием Finery показывает весь список предметов в шкафу, а также сортирует их, сочетает между собой и показывает, что еще нужно докупить, а от чего стоит немедленно избавиться.
Бруклин Деккер считает, что ее приложение по важности ничем не уступает образовательным программам или курсом по тайм-менеджменту:
"Разработана целая куча программ для управления музыкой, финансами, путешествиями. Но нет ничего, чтобы упорядочить наконец гардероб!".
По словам Деккер, именно ее приложение наконец поможет девушкам навести порядок в шкафу и оптимизировать расходы на одежду.
Женский форум
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