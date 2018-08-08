«Модный провал»: Киркорова и Рудковскую подняли на смех из-за пестрых нарядов

В своем Instagram музыкальный продюсер и наставница Димы Билана 43-летняя Яна Рудковская опубликовала фото, которое было сделано на Сардинии. На снимке светская львица позирует в компании поп-короля сцены Филиппа Киркорова . Всем известна любовь экс-супруга Примадонны к ярким и эпатажным нарядам, стоит посмотреть его сценический гардероб, однако Яна Рудковская предпочитает носить исключительно дизайнерские платья известных брендов.

«Сардиния на стиле! 90-е возвращаются в тренде не только в музыке, но и в моде», — написала светская львица, оказавшись в центре всеобщего внимания.

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Интернет-сообщество призвало поклонников поп-короля и музыкального продюсера отписаться от знаменитостей, пока те обратятся к стилистам, которые помогут им подобрать «нормальный человеческий гардероб».

Поклонники не оценили яркий наряд Яны Рудковской и Филиппа Киркорова (Фото: Instagram)

«Не представляю, чтобы Меладзе вот так вырядился», «Бейонсе, Риана, Мадонна Леди Гага и еще половина шоу-бизнеса одеваются еще круче! Вы прохожих на улице со звездами не сравнивайте», «Да ладно вам, пусть лучше так люди ходят, чем страшные, в одежде как с помойки», «Яна, зачем вы тратите столько времени, что бы убедить какую-то тетку из Саранска, что вы выглядите модно?!», «На заднем плане хорошо гармонирует мужик в простых шлепках и женщина в обычном платье и кедах! Это естественный вид! А петушиная одежда не вписывается в тихую маленькую Европу!», «Модный провал!» «Европа вздрогнула», «Безвкусица», — набросились на артистов поклонники.

Позже сама Рудковская вмешалась в скандал, опубликовав в своем микроблоге следующий пост, но уже в купальнике, ответив всем недоброжелателям.

Яна Рудковская не обратила внимания на критику поклонников (Фото: Instagram)

«Пока в моем предыдущем посте идут жаркие дебаты про возвращение стиля 1992 года, а мой сторис кишит мировыми звездами, как доказательство, что не только мы (Русские лохи) вырядились в яркие творения гения моды, я со спокойной совестью надену купальдосик, про который сложно написать, что он не в тренде… и пойду поплаваю! Обсуждайте! Красивого и летнего вечера всем», — с иронией отметила Рудковская.