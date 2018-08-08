Крупные кольца, которые заменят вам яркий маникюр

Мода на огромные украшения-«заявления» приняла новый оборот: в последнее время на неделях моды гигантомания дошла до того, что присутствие хотя бы одного крупного изделия резюмировало собой весь необходимый минимум. Если серьги, то длиной до плеч, если кулон, то непременно размером с яблоко, а если кольцо, то такое заметное и яркое, чтобы даже на ваш маникюр никто не обратил внимания. Массивные и даже в чем-то выпендрежные украшения стали символом красивой жизни на новый лад — нынче мало у кого есть время на то, чтобы педантично подбирать серьги к браслетам, браслеты — к кольцам, а вот надеть одно самостоятельное украшение-«личность» — да на это нужно пару секунд всего! В личном авангарде у каждой из нас обозначились любимчики, и мы сегодня поделимся с вами нашими — яркими массивными кольцами, к которым даже цветной лак на ногтях не нужен.

Золотое кольцо с кварцем и бриллиантами

Модный аскетизм на тему колец не такой уж и аскетизм, учитывая одно важное условие: даже если вы и остановились лишь на одном украшении, его должно быть видно на расстоянии.

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Золотое кольцо с гранатом и бриллиантами

Не забываем, что моду на массивные ювелирные украшения ввели королевские особы как главные коллекционеры дорогих и крупных драгоценных камней. Это кольцо как будто бы принадлежит монаршей коллекции, учитывая его роскошную «свиту» — более 60 прозрачных и коньячных бриллиантов с сердцевиной из граната.

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Серебряное кольцо с фианитами

Мимо этой новинки мы просто не могли пройти без ностальгического придыхания: в одном украшении заключена целая эпоха, когда сексуальная одежда на всех правах вошла в моду, а женщины перестали бояться носить крупные золотые украшения и приписывать роскошный блеск позолоты дурному вкусу.

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Серебряное кольцо с фианитами

Украшения в стиле 80-х обладают своей особенной энергетикой — они как будто бы задуманы для того, чтобы сопровождать сильных и уверенных в себе женщин и передавать им свой эксцентричный темперамент.

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Золотое кольцо с топазами и бриллиантами

В топазах отражается безупречное голубое небо и кристально чистое море, отчего этот камень просто невозможно не любить. Ведь как не любить лето и морские каникулы!

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Стальное кольцо с муранским стеклом

Увидеть в украшении целый мир — это именно про изделия из муранского стекла. Всмотритесь в узор этого кольца и прислушайтесь к своему воображению — оно точно расскажет вам увлекательные истории.

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Золотое кольцо с аметистом и бриллиантами

В копилку необычных украшений добавим этот аметист невероятного оттенка, который даже не удается описать словами. Если вы хотите, чтобы все отпускали комплименты вашему кольцу, то это изделие — верный претендент на похвалы и любезности.

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Золотое кольцо с изумрудами и бриллиантами

А вот вам вариант крупного и эффектного кольца на каждый день. Да, блеск изумрудов и бриллиантов уж точно привлечет к себе все взгляды, но зато сам дизайн кольца выполнен именно в формате повседневного украшения.

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