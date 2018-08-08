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Tom Ford представили новую рекламную кампанию
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Tom Ford представили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 49 минут назад
Фото: Fancy Journal
Американский бренд опубликовал новую рекламную кампанию в поддержку коллекции осень/зима 2018/19. Ее лицами в новом сезоне стали Хиандра Мартинес, Лекси Болинг, Тимоти Льюис, Серж Ригвава и Имари Каранья. Автором фэшн-истории выступил известный нью-йоркский фотограф Адам Кац Синдинг, выпустивший в феврале этого года книгу «This Is Not a F*cking Street Style Book».
Напомним, представленная в феврале этого года коллекция Tom Ford, осень-зима 2018/19 вдохновлена стилем и эстетикой 1980-х. Ее основу составили агрессивно-сексуальные образы, воплощенные в анималистических принтах, соблазнительных платьях и маскулинных смокингах. Также, в числе самых обсуждаемых элементах осенней линейки оказались провокационные феминистские надписи: «Pussy Owner», покрывшие обувь и аксессуары новой коллекции.
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