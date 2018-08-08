В тренде: вещи с космическим принтом 

One Piece
Если вам надоели платья в мелкий горох, но от романтичных ансамблей все еще отказываться не хочется, попробуйте разнообразить ежедневные луки при помощи нового принта — космического (во всех отношениях). Пусть ваше мини украшают звезды, а платье миди погрузится в космическую пыль, Может, вам по душе придется еще и комбинезон.
Топ Мы часто стали замечать коллаборации различных брендов с NASA: такие футболки и куртки появились в коллекциях Coach и Heron Preston. Gucci украсили толстовку падающими кометами, а Top Shop украсили романтичный кроп-топ полумесяцем и звездами.
Аксессуары
Самый простой способ интегрировать новый тренд в свой гардероб — использовать аксессуары и украшения с изображением космоса, а также другой галактической атрибутики. Это могут быть серьги или кафы со звездами, шейный платок и даже обувь или сумка. Например, у Karl Lagerfeld есть очень симпатичная модель на каждый день — с изображением планеты Карла и милым космонавтом. Кутюрье же уже запускал ракету на показе Chanel — теперь это точно никто не забудет.