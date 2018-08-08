В тренде: вещи с космическим принтом

One Piece

Если вам надоели платья в мелкий горох, но от романтичных ансамблей все еще отказываться не хочется, попробуйте разнообразить ежедневные луки при помощи нового принта — космического (во всех отношениях). Пусть ваше мини украшают звезды, а платье миди погрузится в космическую пыль, Может, вам по душе придется еще и комбинезон.

Топ Мы часто стали замечать коллаборации различных брендов с NASA : такие футболки и куртки появились в коллекциях Coach и Heron Preston. Gucci украсили толстовку падающими кометами, а Top Shop украсили романтичный кроп-топ полумесяцем и звездами.

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