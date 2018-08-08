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7 ветровок, которые впишутся в любой гардероб
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7 ветровок, которые впишутся в любой гардероб 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
За окном — лето, но такое непредсказуемое: то задует леденящий ветер, то пойдет тропический ливень. К счастью, на капризы природы легко закрыть глаза, если утром захватить с собой практичную ветровку. Необязательно даже ее надевать: достаточно повязать ветровку на бедрах, как это делают it-girls (и никто не подумает, что вы только что вернулись с пробежки). Укороченная ветровка из металлизированной ткани смотрится футуристично и остромодно даже в компании классических синих джинсов и светлых кроссовок. Олдскульная ветровка, выполненная в технике colourblocking, подружится с атласным платьем-комбинацией и остроносыми лодочками.
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