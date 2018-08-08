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Huda Beauty появится в России
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Huda Beauty появится в России 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Одного YouTube-канала бьюти-блогеру из Массачусетса Худа Каттан было мало, и в 2013 году она создала собственный бренд. Коллекции компании состояли из ярких палеток теней, блесков для губ и накладных ресниц.
26 миллионов подписчиков у профиля Huda Beauty набралось не просто так: в своих видео девушка подробно рассказывает, как пользоваться косметикой, которую она производит.
Российские фанаты марки могут радоваться: в сторис @hudabeauty Худа Каттан рассказала, что через месяц бренд официально появится в России. Однако за этим объявлением никаких подробностей не последовало — ни сеть, ни город блогер не назвала. Так что будем держать руку на пульсе!
Huda Beauty
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