Зауженные мужские брюки: как носить, чтобы не выглядеть… странно

Мужские зауженные брюки дизайнеры делят на скинни и слимы. Различать их довольно просто: скинни более облегающая модель, чем слимы. Зауженные брюки могут быть представлены в стиле кэжуал (чиносы, карго), а также в костюмной классике. Чтобы не выглядеть в зауженных брюках комично, стилисты советуют подбирать к ним объемный верх и современную обувь. Делимся самыми интересными образами, которые легко повторить.

Красные брюки + серый пиджак

Сорочка Diesel, цена: 4 000 руб. ; пиджак Thom Browne, цена: 100 000 руб. ; брюки PTO, цена: 11 000 руб. ; лоферы Santoni, цена: 28 000 руб. ; сумка Bally, цена: 38 000 руб.

Красный цвет бьет все рекорды по популярности в этом сезоне. Неудивительно, что блогеры и модники без ума от ярких зауженных брюк. Наиболее выигрышный вариант для любого типа фигуры — красные зауженные чиносы. Их «усмирит» серый однобортный пиджак из хлопка со спортивным акцентом. Что касается обуви, то лаконично с красными зауженными брюками будут смотреться замшевые лоферы.

Фактурный свитер + байкерские брюки

Пуловер Moncler, цена: 50 000 руб. ; брюки Alexander McQueen, цена: 36 000 руб. ; сумка Fendi, цена: 200 000 руб. ; часы Casio G-shock, цена: ок. 10 000 руб. ; ботинки Officine Creative, цена: 28 000 руб.

Кто сказал, что зауженные брюки не могут выглядеть брутально? Зауженные черные брюки с металлическими деталями (молниями, заклепками) стилисты называют байкерскими. Они смотрятся мужественно в паре с объемным свитером и грубыми ботинками. Также стоит позаботиться об аксессуарах: крупных часах и вместительной кожаной сумке.

Подберите подходящие ботинки для такого образа в магазине обуви и аксессуаров El Tempo. Эти модели сделаны из качественной натуральной кожи, они прекрасно подходят для длительной прогулки и обеспечивают комфорт вашим ногам.

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Брюки Lardini, цена: 9 000 руб. ; пиджак Tagliatore, цена: ок. 30 000 руб. ; сорочка Etro, цена: 15 000 руб. ; лоферы Salvatore Ferragamo, цена: 31 000 руб. ; солнцезащитные очки Tomas Maier, цена: 15 000 руб.

Идеальный вариант для летнего отпуска или городской прогулки. Белый цвет спасет скучный образ, сделает его актуальным и даже чуть-чуть экстравагантным. Белые зауженные брюки или джинсы идеально впишутся в образ элегантного путешественника, знающего толк в последних модных тенденциях. Голубая сорочка, фактурный коричневый пиджак, замшевые лоферы или мокасины, солнцезащитные очки — и вуаля! — стильный аутфит для прогулки по набережной или свидания на открытой веранде готов.

Дополните этот стильный образ эффектными солнцезащитными очками от салона «Очки Оправы». На сайте вы можете заказать любые модели с доставкой по всей России любым удобным для вас способом.

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Брюки H&M, цена: 1 499 руб. ; футболка MICHAEL Michael Kors, цена: 3 000 руб. ; кардиган Abercrombie&Fitch, цена по запросу; топсайдеры Timberland, цена: 8 000 руб. ; ремень Orciani, цена: 6 000 руб.

Самый простой ход — комбинировать зауженные брюки с объемным верхом. С этой стилистической задачей отлично справится кардиган крупной вязки. В тренде светлая бежевая гамма оттенков и total-look, поэтому кардиган и брюки могут быть практически одного оттенка. Чтобы сделать образ максимально расслабленным, под кардиган можно надеть базовую белую футболку. Непринужденности добавят стильные ботинки-топсайдеры.

Для составления такого образа отлично подойдут однотонные джемперы Gant от магазина скандинавской одежды Trolls. В сочетании с бежевыми брюками они создадут стильный непринужденный образ.

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Брюки PTO, цена: 11 000 руб. ; рубашка Levi’s, цена: 6 000 руб. ; рюкзак Raf Simons, цена: 10 000 руб. ; лоферы Fabi, цена: 30 000 руб. ; солнцезащитные очки Jimmy Choo, цена: 25 000 руб. ; ремень Dsquared2, цена: 15 000 руб.

Беспроигрышная комбинация — зауженные чиносы оттенка индиго и денимовая рубашка свободного кроя. Они словно созданы друг для друга. Важную роль в casual-образе с зауженными брюками играют аксессуары. Образ становится стильным, если дополнить его дорогой обувью, рюкзаком и, например, стильной шляпой.

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