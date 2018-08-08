Принт хищника: 8 звезд в леопардовом бикини этим летом

Сезон бикини продолжается! Звезды не останавливаются и вдохновляют нас своими суперсоблазнительными купальниками. Мы все лето следили за пляжными аутфитами знаменитых модниц и пришли к выводу, что главным трендом сезона является леопардовый принт. Этим летом дикими кошками одновременно захотели стать Ирина Шейк Кендалл Дженнер , Камила Морроне, Эшли Грэм и многие-многие другие.

Если вы до сих пор относитесь к лагерю, который верит, что звериный принт — это вульгарно, то посмотрите на бикини 8 мировых звезд и ещё раз подумайте. Уверены, вы вдохновитесь этими кадрами и побежите в магазин.

Ирина Шейк

Под этой фотографией в Инстаграм-аккаунте модели только и разговоров, что о беременности Ирины. Неудачный ракурс?

Ирина Шейк

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Камила Морроне

Камила Морроне

Эмили Ратажковски

Минималистичный купальник из собственной коллекции модели Inamorata Swim.

Эмили Ратажковски

Кайли Дженнер

Видимо, Трэвис Скотт любит дикий нрав Кайли, раз она надела этот купальник в день его рождения.

Кайли Дженнер

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Эшли Грэм

Купальник для девушек плюс-сайз из собственной коллекции модели Swimsuits For All.

Эшли Грэм

Раздельный купальник Sommer Swimwear.

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