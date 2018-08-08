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Принт хищника: 8 звезд в леопардовом бикини этим летом
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Принт хищника: 8 звезд в леопардовом бикини этим летом 

Журнал ОК! 2 часа назад
Сезон бикини продолжается! Звезды не останавливаются и вдохновляют нас своими суперсоблазнительными купальниками. Мы все лето следили за пляжными аутфитами знаменитых модниц и пришли к выводу, что главным трендом сезона является леопардовый принт. Этим летом дикими кошками одновременно захотели стать Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Камила Морроне, Эшли Грэм и многие-многие другие.
Если вы до сих пор относитесь к лагерю, который верит, что звериный принт — это вульгарно, то посмотрите на бикини 8 мировых звезд и ещё раз подумайте. Уверены, вы вдохновитесь этими кадрами и побежите в магазин.
Ирина Шейк
Под этой фотографией в Инстаграм-аккаунте модели только и разговоров, что о беременности Ирины. Неудачный ракурс?
Ирина Шейк
Как носить кроссовки с платьями и быть Ириной Шейк или Селеной Гомес
Камила Морроне
Девушке Леонардо Ди Каприо звериный принт тоже к лицу.
Камила Морроне
Эмили Ратажковски
Минималистичный купальник из собственной коллекции модели Inamorata Swim.
Эмили Ратажковски
Кайли Дженнер
Видимо, Трэвис Скотт любит дикий нрав Кайли, раз она надела этот купальник в день его рождения.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер и другие звёзды: 12 самых ярких объявлений о беременности
Эшли Грэм
Купальник для девушек плюс-сайз из собственной коллекции модели Swimsuits For All.
Эшли Грэм
Жасмин Тукс
Раздельный купальник Sommer Swimwear.
Жасмин Тукс
Вся правда об интервальных тренировках в 6 пунктах
Зои Салдана
Совмещенный купальник Stella McCartney (около 12 700 рублей).
Зои Салдана
Кортни Кардашьян
Говорят, что такие откровенные кадры стали одной из причин расставания Кортни и Юнеса Бенджима.
Кортни Кардашьян
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