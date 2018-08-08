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Самые стильные близнецы
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Самые стильные близнецы 

SNCmedia.ru 32 минуты назад
Коко и Бризи
Корианна и Брианна Дотсон, больше известные как Коко и Бризи, не только стали настоящими иконами стиля, но и открыли собственный дизайнерский бренд (Coco & Breezy). Девушки создают очки, которые носят Бейонсе, Рианна и Леди Гага. С таким клиентским списком плохо выглядеть совершенно нельзя. Но им это точно не страшно — ежедневные луки близняшек, которые можно наблюдать в Instagram, собраны по самым последним трендам: велошорты, объемные жакеты, длинные футболки, казаки и фэнни пэки.
Сими и Хейз Харда
Про этих модных диджеев мы даже делали отдельный материал. Здесь кратко скажем, что Сими и Хейз тусуются на всех модных вечеринках (и как диджеи, и как приглашенные гости), водят дружбу с Кендалл Дженнер и Беллой Хадид и сидят на первых рядах главных модных шоу. Почему их стиль так полюбился многим понятно из их Instagram.
Киприана и TK Wonder
Эти девушки известны своей огромной копной густых черных волос. Именно эта их особенность, природная красота и стиль привлекли внимание одного из самых крупных и успешных модельных агенство IMG Models. Сестры успели появиться в Vogue и W Magazine, а также сняться в рекламных кампаниях Agent Provocateur и Juicy Couture.
Молли и Риз Блатстейн
Фотографии Молли и Риз вы найдете в любой съемке street style. Завсегдатае любимицы Style du Monde, может, выглядят идентично, но в одежде предпочитают разные образы. 22-летние жительницы Атланты делятся своим модным вдохновением в социальных сетях. Тут и яркие цвета, много винтажных вещей и 90-е. А еще сестры большие поклонницы бренда Gucci и всего того, что производит на свет Алессандро Микеле. Наверное, поэтому их часто можно увидеть именно вещах этой марки.
Ами и Айя Сузуки
Эти девушки стали настоящими звездами street-style во время показов осенне-зимних коллекций в этом году. Их розовые волосы и смелые наряды привлекли внимание всех фотографов. Ами и Айя Сузуки живут в Японии, но теперь известны на весь мир. У них можно научиться тому, как носить яркие оттенки, смешивать принты, сочетать романтичные платья с рокерскими куртками и много чему еще. Подписывайтесь на их живой и яркий Instagram!
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