Ещё
Датский взгляд на стиль сафари: самые модные датчанки показывают, как его укротить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Датский взгляд на стиль сафари: самые модные датчанки показывают, как его укротить 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Прямо сейчас в Копенгагене идет местная Неделя моды. Брендов масштаба парижских, миланских и нью-йоркских недель в расписании нет, но любим мы ее не за это — а за собственный, очень своеобразный стиль. Любовь к скандинавскому минимализму в нем сочетается с тяге к причудливому и неожиданному, и мировые тренды в свой гардероб датчанки тоже интегрируют так, что их ни с кем не спутаешь.
Возьмем, например, сафари с его звериными принтами, жакетами с объемными карманами и нарядами во всех оттенках, какие только можно встретить в пустыне. У датчанок получается укротить этот стиль так, чтобы не выглядеть ни гостьей костюмированного бала, изображающей члена семейки Торнберри, ни традиционной street style-дамой. Они предпочитают свободные силуэты, как у пустынных кочевников; вещи с принтами, напоминающими традиционно африканские, выбирают подчеркнуто европейского кроя, а длинные платья в пол, раскрашенные под тигра, миксуют с кроссовками и сумкой-седлом — очень современно!
Harper’s Bazaar: последние новости
С чем носить широкие белые брюки на работу: показывает Дженнифер Лопез Юбка-саронг: 10 ярких моделей и с чем их носить Леопард, клетка, мужские пиджаки и вьетнамки: что носят самые модные девушки Копенгагена
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело4
Почему сводит ногу по ночам79
Квитко надела брюки-стринги56
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении5
«Я за Петросяна»: Шнуров высказался о разводах
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
03:20
Можно ли побороть страх публичных выступлений
Психология
01:10
Подруга обвиняет Степаненко в лицемерии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение