Датский взгляд на стиль сафари: самые модные датчанки показывают, как его укротить

Прямо сейчас в Копенгагене идет местная Неделя моды. Брендов масштаба парижских, миланских и нью-йоркских недель в расписании нет, но любим мы ее не за это — а за собственный, очень своеобразный стиль. Любовь к скандинавскому минимализму в нем сочетается с тяге к причудливому и неожиданному, и мировые тренды в свой гардероб датчанки тоже интегрируют так, что их ни с кем не спутаешь.

Возьмем, например, сафари с его звериными принтами, жакетами с объемными карманами и нарядами во всех оттенках, какие только можно встретить в пустыне. У датчанок получается укротить этот стиль так, чтобы не выглядеть ни гостьей костюмированного бала, изображающей члена семейки Торнберри, ни традиционной street style-дамой. Они предпочитают свободные силуэты, как у пустынных кочевников; вещи с принтами, напоминающими традиционно африканские, выбирают подчеркнуто европейского кроя, а длинные платья в пол, раскрашенные под тигра, миксуют с кроссовками и сумкой-седлом — очень современно!