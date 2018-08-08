17 нетрадиционных способов носить рубашку

Способ №1. Модели в технике пэчворк

Ищите необычный дизайн джинсовых рубашек, например, модели в технике пэчворк самобытны и не требуют дополнительных аксессуаров. Самые популярные рубашки — синие в полоску. Над ними дизайнеры хорошенько поработали, поэтому в магазинах появилось множество моделей: с расклешенными рукавами, на резинке, с рюшами и вырезами на плечах. Сочетайте их с широкими джинсами навыпуск.

Способ №2. Расстегнутые пуговицы

Чтобы образ выглядел еще соблазнительнее, вспомните прием всех секретарш: расстегните 2–3 верхние пуговицы. Удлиненные рубашки носите навыпуск и комбинируйте с яркой обувью.

Способ №3. Сочетание черного и белого

Носить рубашки классическим способом тоже никто не запрещал. Если вы поклонница естественности, сочетайте черные модели с белыми аксессуарами, а белые — с черными. Белая рубашка достойно смотрится с цветными бюстгальтерами, разноцветными юбками из плотной ткани или брюками с принтами.

Черная и белая блузка — неотъемлемые составляющие базового гардероба и подходят практически к любому стилю. Подберите универсальные модели рубашек в магазине дизайнерской одежды Ianis Chamalidy.

Рубашка белая Ianis Chamalidy, от 25 700 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36 Рубашка черная Ianis Chamalidy, от 14 800 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36 Способ №4. Клетка и полоска

Клетчатые рубашки комбинируйте с однотонной верхней одеждой, аксессуарами и обувью. Подражать мужскому стилю для разнообразия иногда можно. Для более заметного эффекта возьмите рубашку в серую или синюю полоску, строгие лоферы или ботинки, сумку геометрической формы.

Способ №5. Удлиненная рубашка

Удлиненные рубашки прекрасны сами по себе. Дополняйте их тонкими золотыми цепочками и массивными браслетами. К черно-белым моделям смело добавляйте цветные аксессуары — очки, кольца, ремень, шляпу или просто яркие тени.

Способ №6. Одна пола навыпуск

Помните, как мы носили рубашки одной полой навыпуск, а вторую заправляли в брюки? Так вот, этот прием снова популярен, только вместо брюк в паре с рубашкой теперь выступает юбка. Рубашки с V-образным вырезом надевайте, если хотите создать образ в стиле 70-х — с брюками-клеш, одеждой коричневых оттенков, сумкой на широком ремне.

Способ №7. Поверх футболок и водолазок

Выбирая рубашку с необычным дизайном, всегда представляйте, с чем будете ее сочетать. Синие, к примеру, замечательно соседствуют с красным или розовым цветом. Теперь рубашку можно носить как жакет — поверх водолазок, джемперов и трикотажных топов.

Любительницы рубашек необычного дизайна могут подобрать себе уникальные модели и аксессуары к ним в монобрендовом бутике одежды Milano Moda.

Рубашка с перьями в Milano Moda, 14 550 руб.

со скидкой 40%, заказать: +7 (800) 333-44-87 Корсет в Milano Moda, 5 950 руб.

со скидкой 40%, заказать: +7 (800) 333-44-87 Способ №8. Собственный дизайн

Даже классические джинсовые рубашки можно носить не так, как все привыкли. Проявите фантазию и соберите полы в узел, заправьте в юбку, наденьте сверху платье или комбинезон. Если у вас в гардеробе есть несколько одинаковых рубашек, вы можете попробоваться заняться рукоделием. Отрежьте какой-то из них плечи или рукава — hand made и необработанные края на пике популярности.

Или приобретите стильные рубашки со спущенными рукавами в магазине одежды Sportalm.

Рубашка Sportalm, 9 810 руб. со скидкой 46%,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Рубашка Sportalm, от 18 000 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Способ №9. Аппликация и декор

Забавные рубашки с принтами, аппликациями и инкрустацией комбинируйте с женственными юбками или платьями на бретелях.

Рубашки с оригинальными и лаконичными принтами от дизайнера Маши Горячевой можно носить и на прогулку, и в офис.

Рубашка «Классик», от 3 300 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06 Рубашка «Флора», от 3 300 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06 Как носить другие остромодные вещи сезона-2018:

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